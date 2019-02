Cây hài Quang Trung tung video hướng dẫn 4 kiểu 'tắm detox' đón Tết 0 Anh gây cười với nhiều tình huống, biểu cảm và phong cách có phần "tăng động".

Mới đây, cây hài Quang Trung chia sẻ video hướng dẫn 4 kiểu tắm detox, thanh lọc bụi bẩn. Theo anh, đó là cách làm mới bản thân, tiễn xui xẻo đeo bám suốt một năm qua. Với phong cách hài hước và tên gọi từng kiểu tắm "lầy lội", anh đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Tắm detox - "thả thính bách phát bách trúng"

Quang Trung chia sẻ, kiểu tắm detox này có thể giúp các FA lâu năm "đổi vận". Không chỉ gột sạch mọi bụi bẩn cho làn da sạch, mịn màng, đây còn là kiểu tắm giúp chủ nhân khoe được thân hình gợi cảm. "Các bạn có thể học hỏi Quang Trung dùng 'Sữa tắm Lifebuoy than hoạt tính - bạc hà, tự tin thả thính' để tạo dáng tắm quyến rũ, gieo thương nhớ cho các chàng trai", anh nói.

Anh gây cười với câu thoại: "Tết đến nơi rồi, tắm liền đi còn kịp có bồ".

Tắm detox - "nợ cũ liền bốc hơi"

Trong video, Quang Trung nhấn mạnh thông điệp: "Muốn đòi được nợ, không quan trọng mặt ai dày hơn mà quan trọng là... ai nhẹ hơn ai". Anh chàng hài hước lý giải phương pháp tắm detox theo phong cách yoga có thể "tống khứ" bụi bẩn trên người, cho thân hình nhẹ nhàng, dẻo dai hơn để dễ dàng "bám riết" các con nợ lâu năm. Anh đem đến tiếng cười qua câu thoại: "Có sữa tắm detox Matcha - khổ qua, nợ xấu hãy tránh xa".

"Tắm detox cho nhẹ người, có sức đòi nợ hiệu quả" là câu thoại gây cười.

Tắm detox cho "con đường danh lợi nở hoa"

Video của Quang Trung còn nói đến chuyện thăng quang tiến chức. Theo anh, với những người cống hiến đêm ngày nhưng con đường thăng chức, lên lương vẫn mịt mờ thì kiểu tắm thứ 3 là tia sáng cuối đường hầm. Anh hướng dẫn mọi người phong cách tắm detox lịch thiệp, gột rửa hết xui xẻo bám tụ, cản trở con đường thăng tiến bấy lâu: "Có sữa tắm Lifebuoy Matcha - khổ qua, nghiệp buông tha, lương tăng thả ga".

Thông điệp trong kiểu tắm thứ ba cũng gây cười: "Sếp ơi, em tắm thơm tho rồi, sẵn sàng đón tin vui lên chức".

Detox theo phong cách... "The Mặt"

Kiểu tắm thứ 4 dành cho những ai ước mơ sang năm mới có thân hình thon gọn, gương mặt đủ chuẩn làm quán quân "The Mặt". Theo anh, mỗi năm làn da có thể tích tụ đến 6 ký bụi bẩn, đặc biệt là các hạt siêu bụi mịn và vi khuẩn gây hại cho sức khoẻ. Do đó, phương pháp tắm detox vừa loại bỏ bụi bẩn gây ngứa da, mẩn đỏ, nổi mụn, vừa giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Sữa tắm Lifebuoy than hoạt tính - bạc hà có thể giúp người trẻ tự tin khoe hình thể chuẩn.

Anh nói: "Tắm detox, trở thành quán quân The Mặt".

Nội dung video nhấn mạnh: bộ đôi sữa tắm Lifebuoy Detox cùng 4 kiểu tắm sôi động của Quang Trung là gợi ý để mọi người detox bụi bẩn cơ thể và đẩy lùi xui xẻo năm cũ, cho cơ thể sạch sẽ, nhẹ nhàng, sẵn sàng khởi động năm mới nhiều may mắn.

Vạn Phát