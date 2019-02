Cardi B run rẩy khi lên nhận giải Grammy 

Kết quả giải thưởng Grammy 2019 Ca khúc của năm: Childish Gambino - "This Is America" Bản thu âm của năm: Childish Gambino - "This Is America" Album của năm: Kacey Musgraves - "Golden Hour" Nghệ sĩ mới xuất sắc: Dua Lipa Màn trình diễn pop song ca/nhóm xuất sắc: Lady Gaga & Bradley Cooper - "Shallow" Album pop xuất sắc: Ariana Grande - "Sweetener" Màn trình diễn pop solo xuất sắc: Lady Gaga - "Joanne" Album pop truyền thống xuất sắc: Willie Nelson - "My Way" Ca khúc rap xuất sắc: Drake - "God’s Plan" Album rap xuất sắc: Cardi B - "Invasion of Privacy" Màn trình diễn rap xuất sắc: Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake - "King’s Dead" và Anderson Paak - "Bubblin" Màn kết hợp rap/sung xuất sắc: Childish Gambino - "This Is America" Màn trình diễn nhạc đồng quê solo xuất sắc: Kacey Musgraves - "Butterflies" Màn trình diễn nhạc đồng quê song ca/nhóm xuất sắc: Dan + Shay - "Tequila" Ca khúc đồng quê xuất sắc: Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves - "Space Cowboy" Album R&B xuất sắc: H.E.R. - "H.E.R." Ca khúc R&B xuất sắc: Ella Mai - "Boo’d Up" Album đương đại thành thị xuất sắc: The Carters - "Everything Is Love" Màn trình diễn rock xuất sắc: Chris Cornell - "When Bad Does Good" Ca khúc rock xuất sắc: St. Vincent - "Masseduction" Album Alternative xuất sắc: Beck, "Colors" Ca khúc hay nhất trong phim: "Shallow" của Lady Gaga và Bradley Cooper trong "A Star Is Born" Nhạc phim hay nhất: Ludwig Göransson - "Black Panther" Biên tập nhạc phim hay nhất: "The Greatest Showman" Video ca nhạc xuất sắc: Childish Gambino - "This Is America" Phim ca nhạc xuất sắc: "Quincy"