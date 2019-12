Cara Delevingne đăng ảnh 'nóng' bên tình đồng giới 0 Siêu mẫu Anh Cara Delevingne chia sẻ khoảnh khắc tình nồng trong bồn tắm khi chúc mừng sinh nhật người bạn đời đồng giới của cô - nữ diễn viên 'Pretty Little Liars' Ashley Benson.

Ashley Benson đón sinh nhật 30 tuổi vào ngày 18/12. Cô được người yêu là Cara Delevingne gửi lời chúc ngọt ngào trên Instagram kèm theo loạt ảnh tình tứ của hai người. Trong một bức ảnh, Cara và Ashley hôn nhau trong bồn tắm. Bức ảnh khác, hai cô gái tay nắm tay âu yếm. Ashley cũng xuất hiện mộc mạc, đáng yêu trong nhiều khoảnh khắc do Cara chụp từ những chuyến du lịch của hai người.

Cara Delevingne (trái) và Ashley Benson.

Người mẫu kiêm diễn viên 27 tuổi xứ sương mù dành cho bạn gái những lời có cánh: "Chúc mừng sinh nhật Ashley Benson. Có rất nhiều điều mình có thể nói nhưng điều mình yêu và trân trọng nhất ở chúng ta là mình không cần phải nói gì mà bạn vẫn hiểu. Bạn là niềm yêu thích của mình, là nơi an toàn của mình. Bạn cho mình được phép ngốc nghếch, được hoang dã. Bạn giúp mình tự do, an toàn và hiếu kỳ. Mình cảm thấy như đã bạn biết cả cuộc đời này và mình rất tự hào khi nhìn thấy bạn trở thành người phụ nữ mà bạn luôn mơ ước. Tình yêu của mình dành cho bạn không ngôn từ nào có thể diễn tả hết".

Đáp lại tình cảm của Cara Delevingne, nữ diễn viên xinh đẹp người Mỹ chia sẻ: "Yêu cậu lắm cưng à, người bạn thân thiết nhất của mình, nữ hoàng của lòng mình".

Cặp đôi đi xem bóng cùng nhau.

Cara và Ashley hẹn hò từ tháng 5/2018. Sau một thời gian giữ kín chuyện tình cảm, họ chính thức công khai với bức ảnh tình tứ trên Instagram vào tháng 3 năm nay. Từ đó, Ashley chuyển đến ở cùng nhà Cara tại Los Angeles. Hồi tháng 8, báo giới Hollywood đưa tin cặp sao đã tổ chức lễ cưới bí mật tại nhà thờ ở Las Vegas. Tuy nhiên cả hai không lên tiếng xác nhận thông tin này.

Hoài Vũ