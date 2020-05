Cara Delevingne chia tay người tình đồng giới 0 Người mẫu - diễn viên Cara Delevingne và ngôi sao 'Pretty Little Liars' Ashley Benson đã kết thúc mối tình hai năm.

"Mối quan hệ của Cara và Ashley vốn có nhiều lúc thăng trầm nhưng giờ đây nó đã tan vỡ thực sự", nguồn tin chia sẻ trên tạp chí People.

Cara Delevingne (trái) và Ashley Benson. Ảnh: GC.

Hai người đẹp hẹn hò từ tháng 5/2018, đến đầu năm 2019 mới công khai với ảnh tình tứ trên Instagram. Họ chuyển đến sống cùng nhau trong biệt thự ở Tây Hollywood, Los Angeles. Hè năm ngoái, cặp sao bị đồn đã bí mật kết hôn tại nhà thờ ở Las Vegas nhưng cả hai không xác nhận.

Vào sinh nhật 30 tuổi của Ashley Benson tháng 12/2019, Cara Delevingne đăng bức ảnh nóng bỏng trong bồn tắm của hai người kèm theo lời nhắn nhủ yêu thương. "Chúc mừng sinh nhật Ashley Benson. Có rất nhiều điều mình có thể nói nhưng điều mình yêu và trân trọng nhất ở chúng ta là mình không cần phải nói gì mà bạn vẫn hiểu. Bạn là niềm yêu thích của mình, là nơi an toàn của mình. Bạn cho mình được phép ngốc nghếch, được hoang dã. Bạn giúp mình tự do, an toàn và hiếu kỳ. Mình cảm thấy như đã bạn biết cả cuộc đời này và mình rất tự hào khi nhìn thấy bạn trở thành người phụ nữ mà bạn luôn mơ ước. Tình yêu của mình dành cho bạn không ngôn từ nào có thể diễn tả hết", Cara viết. Đáp lại, Ashley gọi Cara là "nữ hoàng của lòng tôi".

Trong hai năm bên nhau, Cara và Ashley đăng nhiều bức ảnh tình tứ trên Instagram.

Siêu mẫu Cara Delevingne từ lâu đã công khai là một người lưỡng tính (yêu cả nam và nữ). Cô từng hẹn hò nữ ca sĩ St. Vincent, người mẫu Paris Jackson và ca sĩ Rita Ora. Trong khi đó, đây là mối tình đồng giới đầu tiên của Ashley Benson. Nữ diễn viên Mỹ trước đó yêu anh chàng Ryan Good - stylist của Justin Bieber kiêm nhà sản xuất show truyền hình.

Hoài Vũ