Cặp vũ công nhí Việt Nam gây chú ý tại Asia’s Got Talent 0 Anh Đức - Gia Như đã có màn biểu diễn ngoạn mục khi kết hợp dancesport và acrobatics trên sân khấu Got Talent châu Á.

Tập đầu tiên của vòng Bán kết Asia’s Got Talent vừa được phát sóng vào tối 14/3 trên kênh AXN Asia. Nhóm nhảy Once Upon a Time của Anh Đức (10 tuổi) và Gia Như (9 tuổi) là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam góp mặt trong vòng này. Cặp đôi nhí đã trình diễn màn nhảy xuất sắc và nhận được cơn mưa lời khen của ban giám khảo cũng như khán giả khắp châu Á.

Anh Đức và Gia Như trong đêm thi bán kết.

Hóa thân thành hai chú hề ma quái, Anh Đức và Gia Như thực hiện những động tác đu dây mạo hiểm khiến giám khảo thót tim. Sau đó, hai bé trình diễn những vũ điệu dancesport uyển chuyển kết hợp với nhào lộn acrobatics điệu nghệ. Tiết mục gây bùng nổ trên sân khấu Asia’s Got Talent và mang lại nhiều cảm xúc khó quên cho người xem bởi tài năng cùng với sự lí lắc, dễ thương của cặp vũ công nhí.

Cặp đôi nhí Việt Nam gây sốt tại Asia’s Got Talent Tiết mục của cặp vũ công nhí

Giám khảo nữ - ca sĩ người Pháp Aggun - thốt lên: "Tôi đã vô cùng thích tiết mục ở vòng loại của hai cháu. Đêm nay các cháu mang đến màn trình diễn hoàn toàn khác nhưng tôi vẫn rất yêu các cháu. Tiết mục thể hiện rõ sự ăn ý của hai cháu và nó thật sự rất xuất sắc!".

Nhà sản xuất âm nhạc người Canada David Foster hài hước chia sẻ: "Cháu gái 9 tuổi, còn cháu trai 10 tuổi phải không? Có phải cháu gái thích cháu trai không? Tiết mục của các cháu thật đẹp!".

Giám khảo Jay Park khen ngợi hai vũ công Việt Nam nhỏ tuổi mà biểu diễn rất tập trung và điêu luyện, tiến bộ vượt bậc so với vòng loại. Rapper nổi tiếng người Mỹ gốc Hàn còn rất ấn tượng với những động tác lắc hông cuốn hút của Anh Đức.

Hai MC của chương trình là Alan Wong và Justin Bratton cũng không giấu được sự phấn kích trước màn trình diễn dễ thương của cặp đôi nhí người Việt. "Các cháu định nhảy với nhau mãi mãi thật sao? Nếu các bạn muốn hai cô cậu bé này nhảy múa trên sân khấu Marina Bay Sands ở Singapore, hãy lên mạng bình chọn để giúp các bé vào chung kết", MC chia sẻ.

Trước đó, ở vòng loại, Anh Đức đã hóm hỉnh chia sẻ với ban giám khảo rằng: "Bọn con sẽ cùng nhau nhảy đến già!". Once Upon a Time từng trình diễn tiết mục múa dân gian dựa trên sự tích Chú Cuội chị Hằng ở vòng loại.

Cặp vũ công nhí Việt Nam trình diễn trong vòng loại.

Kết quả đêm thi bán kết sẽ dựa vào phiếu bầu chọn của khán giả thông qua cổng tìm kiếm Google và Facebook Asia's Got Talent. Ngoài tiết mục của thí sinh người Indonesia Siti Saniyah được ban giám khảo nhấn nút vàng đặc cách, 7 thí sinh còn lại sẽ cạnh tranh các suất vào chung kết.

Asia's Got Talent bắt đầu từ năm 2015, là sân chơi tìm kiếm tài năng cho các thí sinh đến từ khắp châu Á. Đây là năm thứ ba cuộc thi được tổ chức với vòng loại diễn ra tại nhiều thành phố của châu Á, trong đó có TP HCM. Giải thưởng cho người thắng cuộc là 100.000 USD (2,3 tỷ đồng).