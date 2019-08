Cặp 'nàng 42, chàng 24' cãi nhau vì tiền sau một năm cưới

Tờ QQ đưa tin, hôn nhân của vợ chồng Ham So Won và chàng trai trẻ người Trung Quốc Jin Hua bắt đầu xảy ra những bất ổn, trục trặc đầu tiên, sau hơn một năm chung sống. Nguồn tin cho hay, rạn nứt hôn nhân bắt đầu từ việc sau đám cưới, Jin Hua sang Hàn Quốc quê vợ sống và gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường này, nhất là về ngôn ngữ. Trong chương trình Flavor of Wife, anh nhiều lần bày tỏ sự chán nản, thậm chí cho rằng mình "vô dụng", không lo được cho vợ, không tương tác được với môi trường xung quanh, cuộc sống quá mệt mỏi và căng thẳng. Jin Hua nói: "Chẳng ai hiểu tôi cả". Câu nói này khiến cho Ham So Won khóc nghẹn ngào.

Vợ chồng Ham So Won cãi nhau nhiều hơn, sau một năm cưới.

Tập mới của show truyền hình Flavor of Wife tiếp tục đem đến những tình tiết mới, xoáy sâu vào mâu thuẫn của cặp đôi "đũa lệch": Jin Hua và vợ đi siêu thị mua sắm đồ lặt vặt trong nhà. Cho rằng ông xã chi tiêu phóng tay, Ham So Won đã có những lời căng thẳng với Jin Hua. Cô nói rằng cần tiết kiệm hơn, không thể sử dụng tiền bạc thiếu tính toán. Trong khi đó, Jin Hua sinh trưởng trong một gia đình khá giả ở Trung Quốc, tiền bạc được cha mẹ chu cấp thoải mái từ trước tới nay. Từ khi anh lập gia đình, bố mẹ cũng hạn chế gửi tiền cho anh. Cảnh cuối cùng được ghi lại cho thấy, Jin Hua rời khỏi nhà trong sự tức giận và bất lực, còn vợ thì ở nhà thở dài buồn bã.

Trong quá trình chung sống, Ham So Won cố gắng giúp chồng hòa nhập bằng cách đề nghị anh đi học tiếng Hàn, nhưng trái lại, chồng cô tỏ ra bực dọc, thậm chí quát lên rằng không muốn nói chuyện với vợ thêm nữa.

Jin Hua cho rằng vợ không hiểu mình.

Ham So Won là diễn viên Hàn Quốc, cô được biết đến với loạt phim Tình dục là chuyện nhỏ, Đại gia đình tôi, The Hair Dresser... Tháng 2/2018, cô đăng ký kết hôn với doanh nhân trẻ người Trung Quốc Jin Hua kém mình 18 tuổi. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng cuối năm 2018.

Nguyễn Hương (Theo QQ)