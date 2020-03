Cặp đôi 'Hạ cánh nơi anh' tái hợp trong phim mới 0 Trong 'Shall We Eat Dinner Together', Seo Ji Hye và Kim Jung Hyun tiếp tục đóng chung, được kỳ vọng tạo nên "phản ứng hóa học" mới.

Trong series phim này, Seo Ji Hye đảm nhận vai nữ chính Woo Do Hee. Cô là nhà sản xuất chương trình truyền hình, chịu tổn thương sau khi bước qua cuộc tình với bạn trai nhiều năm. Còn Kim Jung Hyun mới đây được xác nhận tham gia phim với một vai khách mời, đóng chung với đàn chị. Trang tin SPOTV News cho hay, cặp đôi kết hợp ăn ý trong buổi quay ngày 27/3, tái hiện "phản ứng hóa học" của Hạ cánh nơi anh.

Kim Jung Hyun và Seo Ji Hye trong Hạ cánh nơi anh.

Seo Ji Hye và Kim Jung Hyun được yêu thích khi đóng vai thứ chính trong Hạ cánh nơi anh. Seo Ji Hye hóa thân thành một tiểu thư ở Bình Nhưỡng. Kim Jung Hyun vào vai một doanh nhân Hàn kiều lừa đảo, lẩn trốn kẻ thù tại Triều Tiên. Đồng cảm vì bị phụ tình, họ trở thành hai người bạn và dần nảy sinh tình yêu. Cái chết của nhân vật do Kim Jung Hyun đóng và kết thúc buồn của chuyện tình này là điều khiến fan của bộ phim tiếc nuối. Nhiều người bày tỏ xót xa nhân vật của Seo Ji Hye, gọi cô là cô gái đáng thương của phim.

Ngoài đời, Kim Jung Hyun kém Seo Ji Hye sáu tuổi. Lúc mới gặp nhau ở buổi đọc kịch bản phim Hạ cánh nơi anh, anh từng nghĩ đàn chị là người lạnh lùng, không quan tâm người khác. Nhưng trong quá trình làm việc, Seo Ji Hye đã giúp đỡ anh rất nhiều, tạo cảm giác thoải mái khi diễn chung. Họ thường xuyên trao đổi về kịch bản và lắng nghe ý kiến của nhau.

Seo Ji Hye Kim Jung Hyun trong Hạ cánh nơi anh Seo Ji Hye và Kim Jung Hyun trong Hạ cánh nơi anh.

Vai diễn trong Shall We Eat Dinner Together là vai chính thứ hai trong sự nghiệp của Seo Ji Hye, sau nhiều năm chỉ đóng vai phụ. Ở phim này, nam chính đóng cặp với cô là tài tử Song Seung Hun. Anh vào vai một chuyên gia về ẩm thực, một "sát thủ" tình trường. Cặp đôi dần lấy lại niềm tin về tình yêu sau những bữa tối cùng nhau. Series này dự kiến dài 32 tập, lên sóng từ tháng 5/2020.

Seo Ji Hye và Song Seung Hun trong Shall We Eat Dinner Together.

Phong Kiều (Theo Soompi)