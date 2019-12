Cặp 'chàng 24 nàng 42' tranh cãi vì tiền 0 Đôi vợ chồng Ham So Won - Jin Hua bất đồng quan điểm trong việc chi quá nhiều tiền cho con học tiếng Anh, khi mới một tuổi.

Trong tập tiếp theo của Flavor of Wife, khán giả tiếp tục chứng kiến mâu thuẫn trong quan điểm nuôi dạy con của cặp "nàng 42, chàng 24". Ở tập thứ 75, Ham Soo Won đưa con tới tham gia một lớp giáo dục sớm theo đề nghị của chồng. Trong buổi tham quan đó, em bé được tiếp xúc với bộ môn tiếng Anh. Bé gái tỏ ra rất tò mò, hứng thú và yêu thích. Chồng Ham So Won, Jin Hua rất quan tâm đến việc đầu tư cho con gái và muốn cho Hye Jung sớm được theo học chương trình tiên tiến này.

Hình ảnh của gia đình Ham So Won trong tập mới nhất.

Mặc dù rất hứng thú với chương trình học tiên tiến dành cho con gái, Ham So Won "há hốc miệng" khi biết chi phí đầu tư cho bé không hề rẻ. Khi được thông báo rằng riêng sách giáo khoa, giáo trình cho khóa học lên đến 6 triệu won (hơn 5.000 USD), chưa bao gồm các chi phí học tập khác, Ham So Won lo lắng. Nữ diễn viên thảo luận với chồng về việc không nên cho con đi học tiếng Anh, cô cho rằng số tiền là quá lớn, thêm vào đó, độ tuổi bé gái chưa thích hợp. Trong khi đó, Jin Hua ủng hộ phương pháp dạy học mới này và muốn con theo học "vì tương lai". Hai vợ chồng tranh cãi vì vấn đề đầu tư cho con cái.

Con gái Hye Jung của đôi vợ chồng.

Cuộc sống hôn nhân của Ham So Won và chồng trẻ Jin Hua gây nhiều chú ý cho khán giả. Trong những tập gần đây, Ham So Won nhiều lần bật khóc, nói rằng chồng trẻ chịu nhiều vất vả khi theo cô sang Hàn Quốc, cùng cô tham gia show thực tế. Tập gần đây, Jin Hua nhập viện vì bị tai nạn giao thông, Ham So Won chạy vào viện với gương mặt hoảng loạn, đầu bù tóc rối, cô ngồi khóc ở đầu giường bệnh viện, khiến khán giả xót xa...

Ham So Won và chồng tham gia show thực tế Ham So Won và chồng tham gia show thực tế

Ham So Won sinh năm 1976, là diễn viên và từng được biết đến với vai diễn trong phim Tình dục là chuyện nhỏ. Cô kết hôn với doanh nhân Jin Hua kém mình 18 tuổi vào đầu năm 2018, sau vài năm tìm hiểu. Ngay sau đám cưới, cô có thai. Con gái đầu lòng của họ chào đời đầu 2019, và ngay lập tức góp mặt cùng bố mẹ trong show truyền hình thực tế.

Nguyễn Hương (Theo News)