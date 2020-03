Căn hộ Se Ri luôn mơ về trong 'Hạ cánh nơi anh'

Phim truyền hình Hạ cánh nơi anh (Crash Landing On You) do Hàn Quốc sản xuất và lên sóng từ cuối năm 2019 tới đầu năm 2020. Nội dung xoay quanh hai chuyện tình giữa những người đến từ hai miền Nam - Bắc Triều Tiên, có nhiều cảnh hài lẫn xúc động, gây thích thú với những hình ảnh thôn quê, đô thị và con người Triều Tiên. Bốn diễn viên chính của phim là Son Ye Jin, Hyun Bin, Seo Ji Hye, Kim Jung Hyun. Đây là tác phẩm đạt rating cao nhất trong lịch sử đài truyền hình cab tvN.