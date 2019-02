Căn chung cư hơn 3 tỷ đồng của diễn viên Kim Oanh

Kim Oanh có niềm đam mê lớn với thiết kế thời trang. Có mẹ là thợ may nên từ nhỏ cô đã biết may vá, sử dụng thành thạo các loại máy may. Hơn một năm nay cô gần như không mất tiền mua quần áo mà chỉ mặc những món đồ do mình thiết kế.