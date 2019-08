Camila Cabello và Shawn Mendes 'khoá môi' tình tứ

Dường như giọng ca Havana Camila Cabello và 'hoàng tử nhạc pop' Shawn Mendes không còn muốn giữ bí mật về chuyện tình của mình. Sau khi hình ảnh hẹn hò ở bể bơi bị rò rỉ vào tuần trước, đôi tình nhân lại vừa thản nhiên dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào giữa thanh thiên bạch nhật. Video được một người hâm mộ ghi lại ở San Francisco và đăng tải trên Twitter ngày thứ 6, ngay lập tức đã gây xôn xao khắp mạng xã hội.

Camila Cabello và Shawn Mendes 'khoá môi' Camila Cabello và Shawn Mendes công khai hôn nhau giữa chốn đông người.

Nụ hôn được bình luận là tái hiện một cảnh trong MV song ca nổi đình nổi đám gần đây Senorita vì Mendes mặc một chiếc áo ba lỗ trắng y chang. Senorita tràn ngập cảnh yêu đương nóng bỏng, được phát hành cuối tháng 6, là sự kết hợp ăn ý của Camila Cabello và Shawn Mendes, tới mức các fan đều mong họ "phim giả tình thật".

Trưa hôm trước, cặp đôi lệch 2 tuổi còn được phát hiện hẹn hò ăn trưa lãng mạn. Camila Cabello và tình trẻ không ngần ngại đan tay lãng mạn trong nhà hàng đông đúc. Lúc đứng dậy, Shawn còn thoải mái ôm Camila từ phía sau đầy ngọt ngào. Khoảnh khắc đó được một fan chia sẻ lên story của Instagram với dòng bình luận: "Tôi không tin vào mắt mình nữa".

Hai người đan tay trong nhà hàng ở San Francisco.

Camila Cabello và Shawn Mendes giữ mối quan hệ bạn bè suốt nhiều năm và luôn phủ nhận chuyện tình cảm. Nhưng sau khi Camila Cabello vừa chia tay bạn trai Matthew Hussey hồi tháng 6 sau một năm gắn bó, các fan lại được dịp gán ghép mạnh mẽ cô với "cậu bạn thân" Shawn Mendes.

Vào dịp nghỉ quốc khánh Mỹ 4/7, Camila Cabello được cánh săn ảnh phát hiện theo Shawn Mendes về căn hộ của nam ca sĩ ở Tây Hollywood, sau đó cùng nhau đi dự tiệc vào sáng hôm sau. Cặp đôi mới của làng giải trí nắm tay đùa nghịch bên bể bơi và liên tục quấn lấy nhau trong suốt bữa tiệc của bạn bè.

Camila xuất hiện trong cả hai show diễn của Shawn Mendes diễn ra ở Los Angeles và công khai ca ngợi bạn trai trên Instagram với 35 triệu người theo dõi. Trước Senorita, cả hai từng hợp tác trong ca khúc I know What You Did Last Summer của ngôi sao Vine vào năm 2015.

Hà Nguyên (Theo TMZ)