Camila Cabello nhảy sexy khuấy đảo lễ trao giải Grammy

Camila Cabello nhảy sexy mở màn lễ trao giải Grammy Camila biểu diễn nóng bỏng tại Grammy

Camila Cabello được mời trình diễn mở màn lễ trao giải Grammy 2019 cùng các nghệ sĩ Ricky Martin, J Balvin và Young Thug. Người đẹp diện bộ đầm vàng gợi cảm, khuấy động sân khấu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên với những bước nhảy sasha quyến rũ. Những cái lắc hông khêu gợi của Camila khiến khán giả không ngừng phấn khích và nhún nhảy cùng cô.

Camila Cabello và Ricky Martin song ca.

Camila trình diễn ca khúc Havana từng làm mưa gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc và thu hút hơn 730 triệu người xem trên Youtube. Cô cũng biểu diễn cùng rapper J Balvin bản hit hơn 2 tỷ lượt người xem trên Youtube, Mi Gente. Trước lễ trao giải, Camila nhận được hai đề cử Grammy là Album nhạc pop xuất sắc và Màn trình diễn pop xuất sắc. Tuy nhiên, cô trượt cả hai giải thưởng này về tay Lady Gaga và Ariana Grande.

Lễ trao giải Grammy luôn là sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm, không chỉ bởi kết quả giải thưởng danh giá được công bố mà đây còn là đêm hội âm nhạc bùng nổ - nơi các nghệ sĩ trình diễn những ca khúc hit và các sáng tác mới nhất của họ. Miley Cyrus và Shawn Mendes song ca In My Blood, Lady Gaga thể hiện bài hát Shallow, H.E.R. trình diễn ca khúc Hard Place, Cardi B khiến cả khán phòng nhún nhảy với bản hit Money...

Miley Cyrus trình diễn tại Grammy Miley Cyrus hát "In My Blood" cùng Shawn Mendes