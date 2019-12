Caitlyn Jenner chuyển giới vẫn được con gọi là bố 0 Bố dượng của Kim Kardashian, Caitlyn Jenner, cho biết các con vẫn giữ nguyên xưng hô quen thuộc dù bố giờ đã mang giới tính mới.

Ngôi sao truyền hình thực tế Caitlyn Jenner tiết lộ trong show truyền hình I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here! hôm 21/11 rằng mặc dù đã chuyển giới, "bà" vẫn được các con gọi là "bố". Trong khi đó, 19 đứa cháu lại đặt cho bà biệt danh đặc biệt là "Boom Boom". Theo Caitlyn Jenner, cách xưng hô này của bọn trẻ nhằm tránh sự bối rối, ngại ngùng liên quan đến chủ đề về giới. Hơn nữa, từ đó "cũng rất dễ gọi".

Caitlyn Jenner cho biết sẽ đón đứa cháu thứ 20 vào tháng 12.

Caitlyn Jenner cho biết không bận tâm với cách gọi của các con: "Tôi sẽ luôn luôn là bố của chúng, dù có chuyển giới rồi đi nữa. Kendall từng là đứa đầu tiên trong nhà hỏi tôi về việc xưng hô thế nào, và tôi đã nói rằng hãy cứ gọi tôi là Bố: Bố là bố của con và sẽ luôn là bố của con, cho tới ngày bố chết".

Mặc dù chấp nhận cách gọi như vậy của con, đôi khi Caitlyn Jenner không khỏi "choáng" với cách con cái đề cập về mình, ví dụ như: "Bố tôi, bà ấy... ".

Nói về việc có đến 6 đứa con, 20 đứa cháu, ngôi sao chuyển giới vui vẻ nhận xét: "Bruce đã nuôi chúng khôn lớn, và giờ thì Caitlyn tận hưởng cuộc sống bên chúng" (Bruce là tên cũ của bố dượng Kim, trước khi đổi thành Caitlyn Jenner). Caitlyn Jenner và người vợ đầu có hai đứa con là Burt và Cassandra, sau đó lấy bà Linda Thompson và đẻ thêm hai con Brandon cùng Brody. Với người vợ thứ ba (mẹ của Kim), họ có hai con là Kendall và Kylie.

Caitlyn Jenner thường xúc động khi nhắc về con và cháu trong show truyền hình.

Caitlyn Jenner tham gia show thực tế Caitlyn Jenner tham gia show thực tế

Trong khi Caitlyn Jenner nói rằng có thể vui vầy tuổi già với con cháu, con trai của "bà" - Brody gần đây nói rằng anh không xem chương trình thực tế mà bố mình tham gia. Anh còn trả lời trong một show rằng: "Tôi và bố chưa bao giờ có một mối quan hệ tốt. Thật kỳ quặc là trong đám cưới của mình mà bố lại không có mặt. Sau tất cả những thăng trầm mà gia đình tôi đã trải qua, chỉ có thể nói rằng mẹ thực sự là một phụ nữ vĩ đại". Có nguồn tin cho rằng khoảng một năm nay, Caitlyn Jenner và con trai không nói chuyện gì với nhau.

Nguyễn Hương (Theo News)