Các đám cưới của sao Việt được mong chờ năm 2019 0 Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Phạm Hương, Phương Nga - Bình An, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý... là những cặp khiến fan mong sớm 'về một nhà' trong năm nay.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Ảnh pre-wedding đầu tiên của cặp sao.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng gắn bó với nhau đã được 10 năm. Từ năm 2015, cựu thành viên nhóm nhạc Weboys quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát, thành lập công ty giải trí để hỗ trợ bạn gái. Chuyện tình bền chặt, không scandal của cặp sao nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Sáng 9/7, Đông Nhi chia sẻ hình ảnh tình tứ bên Ông Cao Thắng và bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô tiết lộ đã nhận lời cầu hôn của bạn trai và sẵn sàng cùng anh "đi đến cuối cuộc đời". "Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu", Đông Nhi viết trên trang cá nhân.

Ngày 23/9, Đông Nhi - Ông Cao Thắng bật mí loạt ảnh prewedding đầu tiên và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả dù cả hai mới chỉ chụp trong studio, chưa diện trang phục cưới. Bức ảnh mà Đông Nhi thích nhất là tấm hình đầu tiên khi cả hai diện áo với hình ảnh Sài Gòn, tay cầm bịch bắp rang bơ, gợi nhắc về nụ hôn đầu. "Hôm ấy chúng tôi đi xem phim. Anh Thắng tặng tôi bông hoa và nói: 'Anh không còn tay giữ bông hoa này, em giúp anh cầm nó nhé' và bất ngờ tặng tôi một nụ hôn", Đông Nhi bồi hồi. Nữ ca sĩ thấy lời tỏ tình, nụ hôn đầu tuy đơn giản nhưng đã thể hiện được trọn vẹn những tình cảm của Ông Cao Thắng. Cặp sao vẫn chưa công bố thông tin về ngày cưới, khiến fan thấp thỏm mong chờ.

Phan Mạnh Quỳnh

Trả lời báo giới, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ chuẩn bị làm đám cưới với bạn gái Khánh Vy vào đầu tháng 12. Khánh Vy sinh năm 1994 tại Khánh Hòa, hoạt động lĩnh vực trong người mẫu, diễn xuất, bên cạnh công việc kinh doanh online. Cô từng xuất hiện trong một số MV của bạn trai và ca sĩ Đức Phúc, Only C... Nam ca sĩ từng tháp tùng người yêu đến ghi danh cuộc thi The Face 2017. Anh là người chủ động theo đuổi vì ấn tượng vẻ ngoài hiền lành, dễ thương của bạn gái. Cả hai đã có khoảng 2 năm tìm hiểu trước khi tính tới hỷ sự.

Phạm Hương

Vào đúng dịp Valentine, Hoa hậu Phạm Hương đăng tải bức ảnh ngón tay đeo nhẫn đính hôn. Cô viết: "We accept the love we think we deserve... Happy Valentine's Day" (Tạm dịch: Chúng ta chấp nhận tình yêu mà chúng ta nghĩ mình xứng đáng có được. Chúc mừng ngày lễ tình nhân). Tuy nhiên, người đẹp vẫn giữ kín danh tính vị hôn phu khi được hỏi.

Nhiều người cho rằng Phạm Hương đã đeo chiếc nhẫn này từ tháng 9/2018 thông qua nhiều bức ảnh chụp và ngày 14/2 chỉ là thời điểm để người đẹp công bố tin đính hôn. Vì vậy, đám cưới Phạm Hương trong cuối năm 2019 là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trước đó, khoảng giữa năm 2018 Phạm Hương đã dừng dùng Facebook và chuyển hẳn sang dùng Instagram, biến mất khỏi showbiz để sang Mỹ điều trị bệnh tuyến giáp.

Bình An - Á hậu Phương Nga

Bình An bên bạn gái Phương Nga.

Bình An - Phương Nga cũng chọn dịp Valentine này để thừa nhận mối quan hệ yêu đương. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi sẽ cưới vào tháng 9 âm lịch, còn năm nào thì chưa biết". Chính vì thế các đồn đoán quanh chuyện đám cưới của cả hai ngày càng rộ lên. Trả lời về điều này, nam diễn viên bộc bạch do bạn bè ở quê đều đã yên bề gia thất nên anh thường bị gia đình, bạn bè hỏi thăm chuyện kết hôn. Những lúc như vậy, anh thường đáp lại bằng những câu đùa. Trên mạng xã hội, Bình An thường bày tỏ tình cảm tới Phương Nga bằng những lời nói ngọt ngào, do vậy, fan không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ tới tình cảm của cả hai và giục uyên ương sớm tính chuyện kết hôn.

Thùy Dương Next Top

Bạn trai Thùy Dương sinh năm 1980, đến từ Mỹ.

Keenan Nathan đã cầu hôn người mẫu Thùy Dương vào đúng dịp sinh nhật của người đẹp - ngày 23/12/2018. Trước khi ngỏ lời, Keenan đã nhờ tất cả bạn bè của Thùy Dương giữ bí mật tuyệt đối trong suốt một tháng. Anh chuẩn bị hoa, nhẫn cầu hôn và căn phòng màu hồng ngập bóng bay cùng hình ảnh của chú kỳ lân theo sở thích của Thùy Dương. Trước màn cầu hôn ngọt ngào này, Thùy Dương đã nhanh chóng đồng ý và tiết lộ đang chuẩn bị cho đám cưới trong tương lai gần. Vì vậy, fan đang ngóng đợi những tin vui từ phía người đẹp vào cuối năm 2019.

Liêu Hà Trinh

Liêu Hà Trinh sinh năm 1988, từng đoạt giải Quán quân Én vàng 2016. Nửa kia của cô là doanh nhân Đăng Khoa (người Hà Lan gốc Việt, kinh doanh ẩm thực, thạc sĩ ngành kiểm toán).

Liêu Hà Trinh và Đăng Khoa quen nhau qua mạng dịp Noel 2017, vào lúc cả hai cảm thấy chông chênh, đều chịu tổn thương vì những mối tình trước đó. Ngày đầu gặp mặt, uyên ương không đặt mục tiêu gì nên trò chuyện rất thoải mái, trở thành bạn bè và tình cảm dần nảy sinh. Hà Trinh nhận định nửa kia là người hiếu thảo, tử tế, thông minh và dễ xúc động. Khi yêu, cả hai có điểm chung là luôn nhìn về phía trước, tập trung vào giải pháp hơn là đổ lỗi cho đối phương. Đến ngày 8/6, Đăng Khoa đã ngỏ lời cầu hôn Quán quân Én vàng 2016. Cặp uyên ương đã hoàn thành xong bộ ảnh tiền đám cưới ở châu Âu, tuy nhiên cả hai chưa tiết lộ về "ngày lành tháng tốt" cho chuyện hỷ sự.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Tại một sự kiện vào tháng 9, cặp sao nổi tiếng đã có dịp hóa thân thành cô dâu chú rể. Kim Lý tình tứ đặt tay lên eo bạn gái trong khi Hà Hồ cười hạnh phúc bên người yêu. Trước đó, ngày 13/11/2017, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chính thức công khai tình cảm sau 4 tháng liên tục úp mở. Sau này, cặp tình nhân luôn gắn bó như hình với bóng, Kim Lý tháp tùng Hà Hồ đi diễn, đi dự sự kiện và hay đi du lịch cùng nhau. Uyên ương thoải mái đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ fan. Kim Lý cũng từng chia sẻ anh luôn muốn tính đến chuyện "về chung một nhà" với bạn gái.

Khánh Thi - Phan Hiển

Chuyện tình của cặp cô trò Khánh Thi - Phan Hiển gặp nhiều nghi ngại ban đầu vì nàng hơn chàng 12 tuổi. Trải qua nhiều sóng gió, chuyện tình này dần được sự ủng hộ của công chúng vì sự chân thành mà hai người dành cho nhau, gia đình của Phan Hiển cũng cởi mở đón nhận Khánh Thi. Đã có hai con là Kubi và bé Anna nhưng uyên ương chưa tổ chức đám cưới.

Hằng Trần