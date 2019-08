Các con Jolie phấn khích khi mẹ đóng nữ siêu anh hùng 0 'Chúng muốn thấy tôi mạnh mẽ', Angelina Jolie chia sẻ về phản ứng của các con với vai Thena của cô trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

"Mặc dù ít khi được xem phim của mẹ, các con đều rất vui vì tôi sẽ đóng một vai thú vị", Angelina chia sẻ về 6 người con trên tạp chí People, gồm: Maddox 17 tuổi, Pax Thiên 15 tuổi, Zahara 14 tuổi, Shiloh 13 tuổi và cặp song sinh Knox - Vivienne 11 tuổi.

Angelina bên các con.

Nữ diễn viên 43 tuổi sẽ vào vai siêu anh hùng Thena trong bộ phim The Eternals công chiếu vào năm sau.

Nhân vật Thena là một nữ siêu anh hùng có sức mạnh siêu phàm từ tốc độ, sức chịu đựng, sự bền bỉ đến phản xạ. Hội tụ nhiều siêu năng lực như vậy nên Angelina phải dốc sức tập luyện. "Bà Smith" tiết lộ cô "đang tập mọi thứ từ đấu kiếm tới ballet". "Cô ấy là một chiến binh", Jolie cho biết. "Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để mang đến vũ trụ điện ảnh Marvel một Thena xứng đáng với sự trông đợi của người hâm mộ".

Jolie cùng đoàn làm phim The Eternals ra mắt khán giả vào tháng trước.

Angelina sẽ đóng cùng Salma Hayek, Kumail Nanjiani và ngôi sao Game of Thrones Richard Madden trong bộ phim này. Đạo diễn của phim là Chloe Zhao - cha đẻ của tác phẩm điện ảnh The Rider.

Dự án này đến sau thời gian Angelina bận rộn đóng phim hành động Those Who Wish Me Dead ở New Mexico. Trước đó, cô đã hoàn thành bộ phim Disney Maleficent: Mistress of Evil. Sắp tới, bà mẹ 6 con cũng sẽ tham gia phim The One and Only Ivan, do chính cô làm sản xuất, dự kiến ra rạp vào tháng 8/2020.

Bên cạnh diễn xuất, Angelina còn tập trung vào dự án sản xuất chương trình truyền hình mới về khoa học dành cho thiếu nhi trên kênh BBC. Cô chia sẻ: "Tôi và các con thường đọc New York Times và xem National Geographic. Nhưng là một phụ huynh, tôi cảm thấy cần thiết phải có chương trình quốc tế phù hợp và đáng tin cậy dành cho thiếu nhi để cả nhà cùng ngồi xem hàng tuần. Tôi hy vọng sẽ xây dựng được chương trình ấy để dành cho gia đình chúng tôi và các gia đình khác".

Hoài Vũ (Theo People)