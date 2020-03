Các ái nữ của sao Việt

Hà Thùy My 25 tuổi, là con gái lớn của nữ hoàng ảnh lịch Diễm My. Cô có nhiều nét đẹp giống mẹ và đang theo học ngành Truyền thông Báo chí tại đại học Stanford, Mỹ. Ái nữ nhà Diễm My thông thạo tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc. Những lúc rảnh rỗi, cô thích nấu ăn, đọc sách, du lịch... Thùy My từng tham gia diễn xuất trong MV Giữ em đi của ca sĩ Thùy Chi và Tiên Tiên.