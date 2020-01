Ca sĩ Sia hiếm hoi lộ mặt 0 MỹGiọng ca 'Chandelier' Sia bất ngờ để lộ mặt khi đi xem bóng rổ cùng bạn ở Los Angeles sau cả thập kỷ đội tóc giả che kín.

Hôm 1/1, nữ ca sĩ 44 tuổi tới trung tâm Staples theo dõi trận bóng rổ giữa hai đội Phoenix Suns và LA Lakers. Sia ngồi bên người bạn cầu thủ Paul Rabil, tâm trạng vui vẻ trong suốt trận đấu. Cô thoải mái với gương mặt mộc, áo phông trễ vai và trang phục thể thao khỏe khoắn.

Sia (phải) đi xem bóng rổ với cầu thủ bóng vợt Paul Rabil.

Đây là một trong những dịp hiếm hoi Sia lộ diện trước ống kính phóng viên trong nhiều năm nay. Cô luôn đội mái tóc giả che kín gương mặt khi biểu diễn hoặc đi thảm đỏ. Gần đây nhất, Sia đội mái tóc xoăn rực rỡ, đeo chiếc nơ khổng lồ đến dự tiệc Giáng sinh của nhà Kardashian.

Sia bắt đầu chọn cách giấu mặt từ khoảng năm 2011, sau thành công của album We Are Born. Sự nổi tiếng với việc đời tư bị xâm phạm khiến nữ ca sĩ Australia bị căng thẳng, gây nên chứng lạm dụng rượu và ma túy. Đỉnh điểm, Sia từng chán nản đến mức có ý nghĩ tự tử. Việc che mặt giúp ngôi sao sinh năm 1975 cảm thấy thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Sia trên thảm đỏ năm 2017.

Trong cuộc phỏng vấn tại talkshow The Late Late Show với James Corden năm 2018, Sia giải thích về quyết định không muốn tiếp tục trưng gương mặt mình ra: "Tôi từng là một ca sĩ mất khoảng 10-11 năm để có được thành công xoàng xĩnh. Rồi tôi nghiện rượu và ma túy. Khi trở lại tỉnh táo, tôi đã quyết định không muốn làm một nghệ sĩ nữa. Bởi khi bắt đầu nổi tiếng một chút, tôi cảm thấy bất ổn theo một cách nào đó. Tôi đã nghĩ: 'Điều gì không tồn tại trong nền nhạc pop lúc này?' Đó chính là sự bí ẩn".

Sia cũng có cách giải thích đơn giản hơn tại The Ellen Show năm 2015: "Ồ, chỉ khi che mặt trên sân khấu tôi mới có thể tới siêu thị Target và mua những thứ tôi muốn, hoặc khi tôi cần vào phòng vệ sinh, đi dạo trên phố mà không ai nhận ra tôi, theo đuôi tôi chụp hình".

Nữ ca sĩ đội tóc che kín mặt tại tiệc Giáng sinh của nhà Kardashian.

Sia (tên đầy đủ Sia Kate Isobelle Furler) là một ca sĩ, người viết nhạc tài năng của nền âm nhạc thế giới hiện đại. Album phòng thu thứ sáu của cô 1000 Forms of Fear, đứng ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard 200, trong đó đĩa đơn Chandelier nhận 3 đề cử Grammy. Hai năm sau, ca khúc Cheap Thrills trong album thứ bảy This Is Acting leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ngôi sao xứ chuột túi cũng là người đứng sau nhiều ca khúc hit của các ca sĩ hạng A như Diamond (Rihanna), Pretty Hurts (Beyonce), Flashlight (Jessie J), Bound to You (Christina Aguilera)...

Sia trình diễn ca khúc "Alive" Sia đội tóc giả hát 'Alive' tại show 'The Graham Norton'

Hoài Vũ