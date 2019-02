Ca sĩ Phan Anh sốc vì bị đồn vỡ nợ, phải bán nhà

Ca sĩ Phan Anh cho biết những ngày gần đây anh phải đối phó với lời đồn đại vỡ nợ đến mức phải bán nhà. Người thân, bạn bè liên tục gọi điện động viên, nếu có khó khăn hãy chia sẻ để họ cùng giúp đỡ. Sau khi tìm hiểu tin đồn, Phan Anh mới biết một trang web đã tung thông tin này lên với chủ đề "Ca sĩ Phan Anh bán nhà vì phá sản, vỡ nợ chồng chất".

Phan Anh 'choáng váng' trước tin đồn bán nhà để trả nợ.

Anh giải thích, đúng là anh có rao bán căn nhà trị giá 7 tỷ đồng do không có nhu cầu sử dụng, nhưng lại bị đồn bán nhà do phá sản, nợ nần. Sự việc làm ảnh hưởng đến uy tín công việc của anh trong nước cũng như ở nước ngoài. Những người quen của anh ở châu Âu cũng gọi điện hỏi thăm tình hình. "Tôi vẫn ổn và đang cùng cả gia đình chuẩn bị đón Tết đến. Cũng may mà tin đồn đến vào ngày cuối năm chứ nếu đúng đầu năm thì... xui chết", anh cười nói.

Hai anh em Tuấn Tú - Phan Anh.

Tuy ra ít sản phẩm âm nhạc nhưng Phan Anh rất đắt show ca hát, MC trong các sự kiện, đặc biệt là sân khấu hải ngoại. Anh liên tục đi lưu diễn ở châu Âu, thậm chí còn trở thành 'ông chủ' một công ty sự kiện tại Đức. Nhiều năm trước anh đã kinh doanh phòng trà ở Hà Nội. So với nhiều đồng nghiệp cùng thời, anh có cuộc sống rất sung túc.

Phan Anh còn "bật mí" sau khi em trai Tuấn Tú tái xuất showbiz ở vai trò MC vào năm ngoái, cả hai ấp ủ mở rộng công ty riêng để đào tạo, lăng xê các diễn viên trẻ ở khu vực miền Bắc. Hai anh em đã thành lập công ty sự kiện từ nhiều năm trước nhưng chủ yếu hoạt động ở thị trường hải ngoại.

Phan Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc Biển Xanh. Sau 3 năm hoạt động ca hát, anh chia tay nhóm sang du học ở New Zealand. Trở về nước, Phan Anh không đi theo ngành du lịch được học ở nước ngoài mà trở lại nghệ thuật. Anh từng cùng em trai Tuấn Tú song ca trong CD Cảm ơn vào năm 2010. Khi Tuấn Tú ngừng công việc MC, đóng phim để ổn định cuộc sống hôn nhân, Phan Anh vẫn miệt mài hoạt động. Vợ chồng Tuấn Tú vẫn sống cùng nhà với anh trai. "Hai chúng tôi lúc nào cũng ở gần nhau. Con trai của Tuấn Tú bây giờ còn quý tôi hơn cả bố mẹ vì tôi chiều chuộng cháu", Phan Anh nói.