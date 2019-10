Ca sĩ Mỹ mặc áo dài Việt nhưng 'quên' quần 0 Kacey Musgraves bị đả kích dữ dội vì mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam nhưng không có quần, khi biểu diễn trong show ở Dallas.

Biểu diễn trong show của mình ở Dallas, Texas, Mỹ hôm 11/10, nữ ca sĩ người Mỹ Kacey Musgraves đã mặc một chiếc áo dài màu vàng in hoa bắt mắt của Việt Nam, tuy nhiên lại "thả rông" hoàn toàn phần dưới mà không mặc quần. Vật bảo hộ duy nhất là một chiếc quần lót ánh kim nhỏ xíu.

Kacey Musgraves trong bộ trang phục gây ấn tượng xấu.

Trang phục Kacey Musgraves mặc ngay lập tức gây phẫn nộ trong khán giả, đặc biệt là những người Việt. Không ít người đã vào trang cá nhân của cô yêu cầu nữ ca sĩ phải xin lỗi, thậm chí chỉ cặn kẽ cho cô rằng chiếc áo dài truyền thống Việt Nam được mặc theo đúng quy chuẩn áo dài, quần dài, như vậy mới tôn lên nét đẹp thuần chất Việt. Một số khác cho rằng không phải Kacey Musgraves mà stylist của cô mới là người cần phải ngay lập tức xin lỗi vì đã chọn cho nữ ca sĩ một trang phục không thích hợp như vậy.

Trước hàng loạt những đả kích dữ dội, Kacey Musgraves hiện đã gỡ toàn bộ ảnh cô mặc trang phục áo dài Việt theo lối "phá cách", tuy nhiên chưa lên tiếng phản hồi hay xin lỗi.

Kacey Musgraves biểu diễn với trang phục áo dài Việt.

Việc Kacey Musgraves mặc áo dài Việt mà không mặc quần gây nhiều bức xúc cho cả giới nghệ sĩ Việt. Diễn viên Ngô Thanh Vân tối 12/10 viết trên trang cá nhân: "Trước khi mặc trang phục truyền thống của một đất nước thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ, hoặc google để xem đất nước đó mặc đồ thế nào đi. Thời đại gì rồi? Cái điện thoại cũng đã làm bạn thông minh lên gấp bội phần rồi chứ? Vậy tại sao?".

Ngô Thanh Vân bày tỏ sự bức xúc, cho rằng nữ ca sĩ không tôn trọng văn hóa Việt, thậm chí còn dùng hashtag là tên Instagram của Kacey Musgraves.

Ngô Thanh Vân bức xúc vì Kacey Musgraves.

Kacey Musgraves sinh năm 1988, là ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. Là một ngôi sao tài năng, cô từng đoạt giải Grammy với ca khúc Merry Go 'Round năm 2013. Trước đó, Kacey Lee Musgraves từng tự phát hành ba album, trước khi xuất hiện tại mùa thứ năm của chương trình tìm kiếm tài năng của USA Network Nashville Star vào năm 2007 và xếp hạng thứ bảy. Năm 2012, cô ký hợp động với hãng đĩa Mercury Nashville, Kacey phát hành album phòng thu Same Trailer Different Park vào tháng 3 năm 2013. Từ đó tới nay, cô liên tục gây tiếng vang với nhiều album chất lượng cao, được khán giả đón nhận.

