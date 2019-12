Ca sĩ Đặng Dinh 'mang tuyết' lên Đà Lạt quay MV

Đặng Dinh rất thích mùa đông nên khi nghe ca khúc Anh và mùa đông - sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Cao Bình Minh, anh nhận thấy đó là bài hát dành riêng cho mình. Vì vậy, nam ca sĩ quyết định mua độc quyền và đầu tư quay MV. Anh cho biết thị trường âm nhạc hiện không có nhiều bài hát mới về mùa đông nên đã cùng ê-kíp của đạo diễn Lý Hoàng, diễn viên Võ Phương Anh lên Đà Lạt ghi hình để có những cảnh quay nên thơ, lãng mạn, dành tặng khán giả dịp Giáng sinh.

Cảnh tuyết rơi giữa trời Đà Lạt trong MV Anh và mùa đông của Đặng Dinh.

Nội dung của MV xoay quanh câu chuyện của một chàng trai đang đi du lịch tại Đà Lạt, tình cờ bắt gặp một cô gái xinh đẹp muốn tự tử. Sau khi cứu được cô gái, cả hai tạo nên một chuyện tình đẹp. Tuy nhiên, họ lại không có một kết thúc có hậu vì người yêu của anh sau đó bị bệnh và qua đời.

Đặng Dinh chia sẻ anh chọn một ca khúc nhẹ nhàng, có phần âm nhạc được thu và mix kỹ để khắc họa về tình yêu đôi lứa nhiều mộng ước nhưng không ít đau khổ, xót xa. "Dẫu biết rằng cuộc tình nào cũng có trái ngọt hoặc dở dang vì thiếu duyên nhưng đã yêu thì hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn được bên nhau. Bởi vì người mà ta yêu thương nhất cũng có thể rời xa ta bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do bất đắc dĩ hoặc có sắp đặt, ta biết hay không biết", nam ca sĩ nói.

Đặng Dinh và đạo diễn Lý Hoàng.

Chia sẻ về cảnh quay gặp nhiều khó khăn, Đặng Dinh tiết lộ đó là cảnh phải bế bạn diễn chạy dọc con đường đèo quanh co Đà Lạt vì cô ấy đột ngột ngất xỉu. "Đó thật ra không hẳn là cảnh khó nhưng quay xong vài lần cảnh này thì cả ê-kíp mệt nhoài vì canh khung, canh xe chạy để quay thật an toàn mà hình ảnh vẫn sinh động. Cả ê-kíp thở dốc vì độ cao và sự quanh co của đường đèo", anh cho biết.

Đặng Dinh (tên thật: Đặng Toàn Dinh) là ca sĩ trẻ đang được nhiều khán giả quan tâm với những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng dễ đi vào lòng người.

Khi được hỏi về chi phí thực hiện MV, Đặng Dinh nói điều đó không quan trọng bằng thành quả của cả ê-kíp làm được. Anh hy vọng sản phẩm âm nhạc này sẽ là món quà Giáng sinh dễ thương, ngọt ngào dành tặng khán giả yêu âm nhạc khắp nơi.

Xem MV Anh và mùa đông tại đây.

Hải My