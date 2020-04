Cả nhóm Spice Girls đều sợ 'ở cùng phòng Vic' 0 Mel B tiết lộ thời đầu, khi Spice Girls đi lưu diễn, cô thường chung phòng với Mel C, Emma và Geri ở cùng nhau, còn Victoria ở một mình.

Mel B kể về cô bạn Victoria Beckham.

Trong cuộc phỏng vấn tại talkshow All Round to Mrs Brown's Boys, Mel B kể về mối quan hệ vốn được cho là không mấy hòa thuận giữa cô với Victoria. Mel nói, không chỉ riêng cô mà ba người bạn còn lại là Geri Horner, Emma Bunton và Mel C cũng không thể thân thiết với Vic trong những ngày đầu nhóm đi lưu diễn.

"Chúng tôi sống cùng nhau, tôi chung phòng với Mel C còn Geri và Emma ở cùng nhau. Victoria ở phòng riêng", Mel B nhớ lại. "Tôi không nghĩ có ai muốn chung phòng với cô ấy!".

Mel B không tiết lộ lý do nhưng Victoria từng nổi tiếng là người lạnh lùng. Host của chương trình là Agnes Brown cũng thắc mắc rằng bà chưa bao giờ thấy Posh Spice cười. "Tôi không muốn đặt bạn vào tình huống khó xử, nhưng hãy thành thực rằng bạn đã nhìn thấy Victoria cười bao giờ chưa? Tôi chưa bao giờ thấy răng của cô ấy", Brown hỏi. Mel B liền bật cười đáp: "Có chứ, tất nhiên là tôi thấy cô ấy cười rồi! Cô ấy thực sự là người có khiếu hài hước sâu cay và thực sự vui tính".

Victoria (áo đen) thường xuất hiện với phong cách lạnh lùng và ít khi cười trong các bức ảnh.

Mel B sau đó chia sẻ rằng, dù Victoria không tái hợp biểu diễn cùng nhóm vào hè năm 2019, cô vẫn hy vọng nữ thiết kế sẽ thay đổi suy nghĩ trong tương lai: "Nếu chúng tôi đi lưu diễn lần nữa, tôi mong cô ấy sẽ tham gia". Mel cũng chắc chắn rằng nhóm Spice Girls sẽ có nhiều show diễn nữa bởi các thành viên "vẫn thường xuyên nói chuyện và thảo luận về các cơ hội".

Năm ngoái, Mel B từng bày tỏ sự thất vọng khi Victoria Beckham không đoàn tụ với nhóm, thậm chí không đến đêm diễn nào để ủng hộ bốn thành viên. "Tôi đã mong chờ cô ấy đến và chỉ cần nói 'chào mọi người' là đủ. Thậm chí không cần lên sân khấu, cô ấy chỉ cần ngồi dưới hàng ghế khán giả để ủng hộ. Tôi chắc cô ấy có lý do không xuất hiện. Nhưng tôi vẫn phải thú nhận rằng mình đã rất buồn và giờ vẫn còn buồn một chút", Mel tâm sự trong chương trình Good Morning Britain ngày 18/6/2019.

Hoài Vũ