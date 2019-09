Buổi giao lưu với Ji Chang Wook bị hủy 0 TP HCMHàng nghìn fan quá khích gây rối một góc đường Trần Hưng Đạo khiến sự kiện có diễn viên Ji Chang Wook bị hủy.

Công an phường Nguyễn Thái Bình yêu cầu ban tổ chức huỷ sự kiện vì không đảm bảo an ninh trật tự. Gần 20h, công an điều xe tải đến giải tán đám đông, tháo dỡ sân khấu.

Bụng bầu vượt mặt, Diệp Lâm Anh đứng giữa đám đông, liên tục phát đi thông báo về việc chương trình không thể diễn ra. Cô rất cảm ơn sự ủng hộ của các fan dành cho Ji Chang Wook nhưng bắt buộc phải huỷ sự kiện vì sự an toàn của mọi người. Thông qua Diệp Lâm Anh, tài tử Hàn Quốc bày tỏ lo lắng với sự an toàn của các fan. Dù rất muốn nhưng nam diễn viên không thể xuất hiện nếu đám đông tiếp tục hỗn loạn.

Fan mang theo ảnh Ji Chang Wook đến dự sự kiện. Ảnh: Hữu Khoa

Buổi giao lưu dự kiến diễn ra lúc 18h chiều nay 10/9, nhưng khán giả đã vây kín ngã tư Trần Hưng Đạo - Ký Con từ 16h. Đến sát giờ, đám đông phấn khích, gây ồn ảo, chiếm lòng đường, gây tắc nghẽn giao thông. Khi ban tổ chức thông báo chương trình bị huỷ, họ càng trở nên hỗn loạn. Họ nhất định không chịu về, kiên quyết chờ đến khi thần tượng xuất hiện.

Chương trình này do Diệp Lâm Anh tổ chức. Trước khi thông báo huỷ sự kiện được đưa ra, nhiều khách mời là nghệ sĩ Việt Nam như Kiwi Ngô Mai Trang, Trang Trần, Lưu Hương Giang Hoàng Yến Chibi đều đã có mặt. Ca sĩ Chi Pu dự kiến trình diễn trong sự kiện.

Ji Chang Wook đến Việt Nam từ trưa 10/9, theo lời mời của Diệp Lâm Anh. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô cho biết làm việc với êkíp của tài tử từ nhiều tháng trước để đạt thỏa thuận.

Đám đông chờ đợi Ji Chang Wook trên đường Trần Hưng Đạo (TP HCM). Ảnh: Hữu Khoa

Ji Chang Wook sinh năm 1987, nổi lên nhờ vai diễn trong phim Cười lên Dong Hae - một trong những tác phẩm ăn khách nhất tại Hàn Quốc nửa đầu năm 2011. Anh được khán giả biết đến qua nhiều phim như truyền hình ăn khách như Cười lên Dong Hae, Hoàng hậu Ki, Healer, The K2... Ji Chang Wook mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự hôm 27/4. Anh sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim Please melt me dự kiến lên sóng vào ngày 28/9.