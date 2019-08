Bradley Cooper đến nhà Irina Shayk đón con gái đi chơi

Bradley đã đến New York từ hôm đầu tuần để gặp con gái và kết hợp làm việc. Trang TMZ cho biết, vào ngày 18/7, tài tử "A Star Is Born" và bạn gái cũ Irina Shayk đã đạt được thỏa thuận nuôi con một cách êm thấm mà không xảy ra bất đồng nào. Theo đó, cả hai chia sẻ quyền nuôi con và thống nhất cùng ở thành phố New York để tiện chăm sóc bé Lea.