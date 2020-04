Brad Pitt xấu hổ khi cởi áo trên trường quay 0 Tài tử Brad Pitt từng có cảnh cởi trần khoe body trong phim 'Once Upon a Time in Hollywood' nhưng thực tế bên ngoài anh khá ngượng.

Đạo diễn Quentin Tarantino tiết lộ trong chương trình 3 Girls, 1 Keith của Amy Schumer: "Thật buồn cười vì thực sự ở nơi công cộng Brad Pitt khá xấu hổ với những cảnh như thế. Tôi đã bảo cậu ấy: 'Tôi nghĩ có thể cậu hãy bỏ ngỏ cúc áo Hawaii và cởi nó ra, sau đó lột tiếp chiếc áo phông Champion'. Thế là cậu ấy nói: 'Thật vậy ư? Anh muốn tôi phải cởi tất cả những chiếc cúc nhảm nhí này sao? Tôi sẽ chỉ cởi một lần thôi'".

Brad Pitt trong phim Once Upon a Time in Hollywood.

Sau khi lời chỉ đạo bị từ chối, đạo diễn Tarantino không hề phật ý mà để Brad Pitt chủ động diễn xuất. "Tôi đã nói: 'Okay, anh chàng này biết chính xác mình phải làm gì. Tôi sẽ im lặng và để bậc thầy làm công việc của cậu ấy!'", đạo diễn kể. "Thậm chí khi các bạn nhìn thấy Brad đi vào nhà kho, cách cậu ấy đeo găng tay da và đặt cuộn dây vào miệng, tất cả đều rất mạnh mẽ và nam tính. Cậu ấy luôn biết mình nên làm gì".

Cảnh cởi trần của Brad Pitt là một trong những điểm nhấn ấn tượng trong Once Upon a Time in Hollywood. Giữa chiều hè nóng nực ở Los Angeles, nhân vật diễn viên đóng thế Cliff Booth (Brad Pitt thủ vai) leo lên mái nhà sửa ăng-ten TV. Anh lột phăng hai chiếc áo cùng lúc (chứ không cởi dần từng cái như chỉ đạo của đạo diễn), để lộ từng thớ cơ bắp rắn rỏi dưới ánh nắng rực rỡ. Từ trên mái nhà, Cliff vừa làm việc vừa nghe tiếng nhạc vọng lên từ nhà nữ minh tinh hàng xóm và thu vào tầm mắt cả Hollywood thơ mộng, phồn hoa.

Brad Pitt xấu hổ khi cởi áo trên trường quay Cảnh phim Brad Pitt cởi áo trên mái nhà

Brad Pitt đã thắng giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn này. Anh còn giành thêm giải Quả cầu vàng và Screen Actors Guild Award. Và trên hết, ở tuổi 56, "ông Smith" vẫn khiến các fan phim mê mẩn với thân hình săn chắc, vẻ đẹp lãng tử và diễn xuất lôi cuốn.

Hoài Vũ