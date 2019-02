Brad Pitt và Charlize Theron quen nhau khi quay quảng cáo

Cách đây 6 tháng, Brad Pitt và Charlize Theron đã hợp tác quay phim quảng cáo cùng nam diễn viên Star Wars Adam Driver. Bộ ba ngôi sao Hollywood đã tạo nên một video rất "chất" giữa bối cảnh trường quay thập niên 1980. Theo tạp chí People, đây chính là lần đầu Brad - Charlize gặp nhau và trở thành những người bạn thân thiết.

Brad Pitt và Charlize Theron quen nhau từ một buổi chụp hình Brad và Charlize trong phim quảng cáo

"Hai người đã quay quảng cáo vào 6 tháng trước nên họ trải qua nhiều thời gian bên nhau", nguồn tin cho hay. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định trên tạp chí này, chồng cũ Angelina Jolie và nữ diễn viên Bản năng gốc mới dừng lại ở mối quan hệ bạn bè chứ chưa hề hẹn hò như thông tin The Sun đăng tải cuối tuần trước: "Gần đây họ không gặp gỡ và chưa bao giờ hẹn hò".

Hai ngôi sao độc thân phát triển tình bạn từ buổi ghi hình hè năm 2018.

Trước đó, tờ The Sun đưa tin, Brad Pitt và Charlize Theron đã nảy nở tình cảm được khoảng một tháng. Hai người được cho là bị bắt gặp thân mật trong một quán bar vào tuần trước. Đại diện của cả hai đều từ chối bình luận về điều này.

Một nguồn tin khác chia sẻ trên ET, Brad và Charlize rất hợp nhau nhưng hiện tại hai người vẫn chưa vượt quá tình bạn: "Họ rất thích đi chơi cùng nhau và kết nối ở nhiều phương diện. Hai người có rất nhiều bạn bè chung và cùng có chung tình yêu diễn xuất. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc".

Brad Pitt và các diễn viên Timothée Chalamet, Barry Jenkin và Stephan James tại buổi công chiếu phim hôm 13/1.

Brad Pitt khá bận rộn với các dự án phim. Anh vừa hoàn thành tác phẩm điện ảnh Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino. Bộ phim khác do công ty Plan B của Brad sản xuất là If Beale Street Could Talk cũng bắt đầu chiến dịch quảng bá và có buổi ra mắt riêng vào tuần trước.