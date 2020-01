Brad Pitt tiết lộ nụ hôn đầu 0 Trong cuộc phỏng vấn đầu năm mới, tài tử Brad Pitt kể rằng nụ hôn đầu của anh là với cô bạn học hồi lớp 4 và khá run rẩy.

Brad chia sẻ trên tạp chí W tháng 1/2020: "Tên cô ấy là Lisa. Nụ hôn diễn ra ở gara nhà cô ấy khi tôi học lớp 4. Cô ấy sau đó chạy băng sang đường còn tôi lao về nhà. Tôi đã vô cùng phấn khích và có một chút căng thẳng nữa. Một vài đứa bạn cũng ở đó".

Brad Pitt trên tạp chí W tháng 1.

Trong dòng tâm sự về thời trẻ, Brad cho biết ngày nhỏ anh mơ trở thành một ngôi sao nhạc rock. Tuy nhiên Brad sớm tan vỡ giấc mộng này. "Tôi hát rất tệ, đến mức động vật cũng phải chạy xa", tài tử cười thú nhận. "Tôi không thể hay chơi bất kỳ nhạc cụ nào, bởi vậy tôi đã phải tìm ước mơ đẹp đẽ khác".

Brad tiếp tục mơ thành huyền thoại thể thao như nghệ sĩ trình diễn môtô mạo hiểm Evel Knievel hay võ sĩ quyền anh Muhammad Ali. "Trông họ thật ngầu và tôi đã muốn được như thế", Brad nhớ lại. Nhưng vì không có năng khiếu thể thao, nam diễn viên cũng phải gác lại giấc mơ này.

Ông bố 6 con tiết lộ lúc trẻ anh từng thích khiêu vũ. Sau nhiều năm bỏ quên đam mê này, Brad quyết tâm sẽ học lại vào thời gian tới. Ngôi sao 56 tuổi kể: "Tôi đã có 20 năm không hề nhảy và giờ tôi đang xem khiêu vũ là tương lai của mình. Tôi biết mình sẽ ngượng nghịu khi vung tay và trật nhịp nhưng tôi vẫn cảm thấy tâm hồn mình đang 'bật đèn xanh' để khám phá môn nghệ thuật này. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng cảm thấy tâm hồn mình đầy xao động".

Ông bố đơn thân đang tìm lại những đam mê cũ.

Vào đêm 5/1, Brad Pitt sẽ có cơ hội khiêu vũ và tiệc tùng cùng các đồng nghiệp trong bữa tiệc hậu lễ trao giải Quả cầu vàng. Anh được đề cử giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim Once Upon a Time in Hollywood. Brad cũng háo hức hội ngộ vợ cũ - nữ diễn viên Jennifer Aniston và hôn thê cũ - diễn viên Gwyneth Paltrow tại sự kiện này.

Hoài Vũ (Theo ET)