Brad Pitt, Leo DiCaprio tái ngộ 'bom sex' Margot Robbie

Brad Pitt (trái) vui vẻ hội ngộ Leonardo DiCaprio - bạn diễn ăn ý trong phim "Once Upon a Time in Hollywood" (Chuyện ngày xưa ở Hollywood). Hai tài tử gặp gỡ cả êkíp tại khách sạn Four Seasons ở Beverly Hills, Los Angeles hôm thứ 5 để chụp hình quảng bá phim.