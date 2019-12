Brad Pitt: 'Họ đồn tôi hẹn hò với rất nhiều phụ nữ' 0 Tài tử Brad Pitt lần đầu lên tiếng phủ nhận những tin đồn hẹn hò từ khi anh ly hôn Angelina Jolie năm 2016.

Brad Pitt từng vướng nghi án tình cảm với hết bóng hồng này đến mỹ nhân khác. Anh từng bị đồn phải lòng giáo sư đại học MIT Neri Oxman, tiếp theo là cô đào Charlie Theron... Vào tháng 9, một số tờ báo đưa tin ngôi sao 55 tuổi đang gặp gỡ nhà thiết kế trang sức Sat Hari Khalsa và mới đây là nữ diễn viên Lia Shawkat của phim Arrested Development.

Chưa bao giờ lên tiếng phản hồi nhưng trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times vào đầu tuần này, Brad thẳng thắn chia sẻ: "Không biết có bao nhiêu phụ nữ họ đồn tôi hẹn hò trong khoảng 2-3 năm nay. Không một tin đồn nào là đúng". Anh cũng nói những "người tình tin đồn" đó thực sự chỉ là bạn bè.

Nam diễn viên Brad Pitt tại liên hoan phim Venice tháng 8/2019. Ảnh: AP.

Brad không phủ nhận việc đôi khi anh có đọc được những bài báo viết về chuyện tình cảm của mình: "Tôi không né tránh những bài báo đó, chỉ là không tìm kiếm chúng". Nam diễn viên cho biết thêm, từ năm 2004, sau khi ly hôn Jennifer Aniston và đến với Angelina Jolie, anh hình thành thói quen không đọc báo để tránh những tác động tiêu cực.

Thời trẻ, Brad Pitt từng có tình trường sôi nổi. Anh yêu, đính hôn và cặp với nhiều nữ diễn viên như Robin Givens, Jill Schoelen, Juliette Lewis và Gwyneth Paltrow. Hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston, Angelina Jolie đều đổ vỡ trong ồn ào khiến cuộc sống của Brad biến động và chịu nhiều tổn thương.

"Ông Smith" hiện đã có cuộc sống cân bằng, dễ chịu sau 3 năm sóng gió ly hôn. Anh tập trung vào công việc làm phim, bên cạnh đó dành thời gian gặp gỡ các con và đi chơi cùng bạn bè. Brad vừa nhận một đề cử Quả cầu vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim Once Upon A Time In Hollywood.

Hoài Vũ