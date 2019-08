Brad Pitt được bạn diễn nữ khen 'ngọt ngào, sexy'

Chia sẻ trên tạp chí People, nữ diễn viên Rebecca Gayheart hào hứng thổ lộ về cảm xúc khi diễn cùng tài tử Brad Pitt. Rebecca khen ngợi chồng cũ của Angelina Jolie là "không thể ngọt ngào hơn".

Brad Pitt và Rebecca Gayheart.

Người đẹp 47 tuổi tâm sự: "Anh ấy làm việc rất chuyên nghiệp. Brad là một diễn viên tài năng, cực kỳ thông minh. Không may mắn một chút là cảnh quay chung của chúng tôi hơi biến động nên chúng tôi phải quay lại nhiều lần. Nhưng khi tôi diễn cảnh hắt cốc nước ép cà chua lên mặt Brad, anh ấy trông rất đáng yêu. Tôi nghĩ anh ấy giống kiểu một chàng trai dễ thương nhưng theo cách quyến rũ hơn thế".

Trong phim Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood), Rebecca Gayheart đóng vai Billie Booth - vợ của diễn viên đóng thế Cliff Booth (Brad Pitt thủ vai). Rebecca và Brad trở thành bạn bè thân thiết sau bộ phim này. Tại lễ ra mắt phim ở Hollywood hôm 22/7, Rebecca chạy tới ôm chầm tài tử 54 tuổi trên thảm đỏ như bạn thân lâu ngày gặp lại.

Rebecca ôm Brad tại lễ ra mắt phim hôm thứ 2.

Rebecca cũng ngợi ca sự kết hợp tuyệt vời giữa Brad Pitt và đạo điễn Quentin Tarantino: "Tôi tin mọi người sẽ rất bất ngờ trước sự kỳ diệu mà Brad và Quentin tạo nên trong bộ phim này".

Rebecca Gayheart chia tay chồng vào năm ngoái và Once Upon a Time in Hollywood đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh sau thời gian dài gác sự nghiệp ở nhà chăm chồng con. Nữ diễn viên kể: "Tôi đã gọi cho chị quản lý bảo rằng: 'Em đã sẵn sàng quay lại công việc. Con gái em cần nhìn thấy em làm việc. Em rất nhớ diễn xuất'. Chị ấy liền nói: 'Tốt quá, bọn chị có một vai cho em thử ngay bây giờ'. Bởi vậy tôi đã đến buổi casting, đọc kịch bản và điều tiếp theo tôi biết là mình được chọn quay. Đó là một vai diễn nhỏ thôi nhưng thật tuyệt vời khi được tham gia bộ phim này".

Once Upon a Time in Hollywood từng tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019 và được giới phê bình khen ngợi hết lời. Phim được công chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 26/7.

Trailer "'Once Upon a Time in Hollywood" Trailer phim "'Once Upon a Time in Hollywood"

Hoài Vũ (Theo People)