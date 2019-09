Brad Pitt chia sẻ nỗi buồn sau ly hôn 0 Nam diễn viên Brad Pitt đã phải cai rượu trong một năm rưỡi sau khi chia tay Angelina Jolie, gia đình tan vỡ.

Brad Pitt có cuộc trải lòng trên tờ The New York Times ngày 4/9. Tài tử 55 tuổi có những tâm sự hiếm hoi về cuộc sống hậu ly hôn. "Sự thật là tất cả chúng tôi đều mang nỗi đau, nỗi buồn và sự mất mát", Brad thổ lộ. "Chúng ta dành hầu hết thời gian để che giấu những cảm xúc ấy nhưng nó vẫn ở đó, tận sâu bên trong bạn. Bởi vậy bạn phải mở lòng ra".

Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn năm 2016, sau 2 năm kết hôn và 9 năm hẹn hò.

Quá trình đóng phim Ad Astra năm 2017 phần nào giúp Brad Pitt vơi đi nỗi buồn, cô đơn. "Ông Smith" cũng tập trung cai rượu để thay đổi bản thân. Anh bộc bạch: "Tôi phải làm mọi thứ ngay khi có thể, bởi vậy tôi đã rũ bỏ đặc quyền uống rượu của mình".

Brad kể về chương trình cai rượu Alcoholics Anonymous kéo dài hơn một năm: "Bạn và những người đàn ông nghiện rượu khác ngồi cùng nhau để mở lòng một cách thành thực nhất. Đó là điều tôi chưa bao giờ trải qua. Nơi ấy rất an toàn, bạn không bị phán xét và chỉ nhìn nhận lại bản thân. Cảm giác thực sự tự do khi được cởi mở những phần xấu xí trong bản thân bạn. Điều đó rất đáng giá".

Ngôi sao Once Upon a Time in Hollywood cũng rất biết ơn những người bạn cùng tham gia chương trình đó vì họ không tiết lộ bất kỳ điều gì với báo giới. Tất cả chỉ đến đó trong nỗ lực cai rượu và cảm thông lẫn nhau.

Năm 2017, trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí GQ, Brad Pitt thú nhận anh từng nghiện rượu nặng và đó là một trong những lý do khiến hôn nhân đổ vỡ. "Tôi đã uống quá nhiều. Sự thật, tửu lượng của tôi có thể hạ gục một người Nga thậm chí là uống rượu vodka của họ. Tôi là một dân chuyên nghiệp và uống rất khá", nam diễn viên kể. Sau khi Angelina đưa các con bỏ đi vào tháng 9/2016, Brad đã đi trị liệu để cai rượu. Khi đó, anh hào hứng kể rằng đã "bắt đầu thấy được cảm giác trở lại trên các ngón tay của mình".

Hoài Vũ