Brad Pitt cảm ơn Bradley Cooper 0 Tại lễ trao giải tối 8/1, Brad Pitt ôm Bradley Cooper và dành lời tri ân tới người bạn thân thiết đã giúp anh vượt qua chứng nghiện rượu.

Brad Pitt vừa thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại sự kiện National Board of Review ở New York với vai diễn trong phim Once Upon a Time in Hollywood. Anh được người đồng nghiệp Bradley Cooper lên trao giải thưởng.

Bradley (trái) và Brad tại lễ trao giải National Board of Review. Ảnh: AFP.

Trên sân khấu, hai tài tử dành cho nhau cái ôm nồng nhiệt. Trong bài phát biểu của mình, Brad đặc biệt cảm ơn Bradley: "Anh ấy chỉ vừa cho con gái đi ngủ và vội vã chạy đến đây để trao giải. Bradley là người có trái tim ngọt ngào. Tôi đã cai được rượu nhờ anh chàng này và từ khi tỉnh táo, mỗi ngày tôi lại thấy hạnh phúc hơn. Tôi rất yêu cậu và cảm ơn cậu, Bradley".

Brad từng nghiện rượu nặng, đặc biệt là ở giai đoạn trước chia tay Angelina Jolie năm 2016. Cú sốc ly hôn khiến Brad phải quyết tâm cai rượu, thay đổi bản thân. Nam diễn viên đã trải qua chương trình cai nghiện kéo dài hơn một năm bắt đầu từ 2017. "Bạn và những người đàn ông nghiện rượu khác ngồi cùng nhau để mở lòng một cách thành thực nhất. Đó là điều tôi chưa bao giờ trải qua", Brad kể về chương trình Alcoholics Anonymous. "Nơi ấy rất an toàn, bạn không bị phán xét và chỉ nhìn nhận lại bản thân. Cảm giác thực sự tự do khi được cởi mở những phần xấu xí trong bản thân bạn. Điều đó rất đáng giá".

Nhiều người bạn của Brad, trong đó có Bradley Cooper, dành sự đồng cảm và giúp đỡ "ông Smith" trong suốt quá trình khó khăn đó. Vào tối 7/1, một ngày trước lễ trao giải National Board of Review, Brad Pitt đến thăm nhà Bradley Cooper ở New York.

Brad Pitt rời nhà Bradley Cooper vào đêm 7/1.

