'Bond girl' Olga Kurylenko nhiễm nCoV 0 Nữ diễn viên 'Định mức khuây khỏa' Olga Kurylenko đã xét nghiệm dương tính nCoV và đang cách ly tại nhà riêng.

Olga thông báo nhiễm bệnh thông qua Instagram vào tối 15/3: "Tự cách ly ở nhà sau khi có xét nghiệm dương tính virus corona. Tôi đã thực sự bị ốm suốt cả tuần nay. Sốt và mệt mỏi là triệu chứng chính của tôi. Hãy tự chăm sóc bản thân và nhìn nhận dịch bệnh này một cách nghiêm túc".

Nữ diễn viên Olga Kurylenko.

Olga Kurylenko là diễn viên thứ hai ở Hollywood xác nhận nhiễm nCoV. Trước đó vào ngày 11/3, tài tử Tom Hanks và vợ thông báo mắc bệnh khi đang quay phim ở Australia. Giới chức Australia nói rằng vợ chồng Tom Hanks có thể đã nhiễm nCoV ở Mỹ, trước khi họ đến quốc gia này.

Olga Kurylenko sinh năm 1979, là diễn viên kiêm người mẫu gốc Ukraine. Cô được một công ty người mẫu khám phá ở Moscow (Nga) từ năm 13 tuổi. Olga nổi tiếng nhất với vai diễn người tình của James Bond trong phim Quantum of Solace (Định mức khuây khỏa) năm 2008. Người đẹp cũng góp mặt trong phim Oblivion đóng cùng Tom Cruise năm 2013 và hàng loạt phim hành động khác của Hollywood như Mission Control, The Man Who Killed Don Quixote... Gần đây cô vừa quay xong bộ phim hình sự The Bay Of Silence.

Hoài Vũ