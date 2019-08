'Bom sex' Margot Robbie khoe sắc bên Brad Pitt, Leo DiCaprio

Margot Robbie diện đầm xẻ quyến rũ, tạo dáng bên hai tài tử Brad Pitt (trái) và Leonardo DiCaprio trong buổi công chiếu phim "Once Upon a Time in Hollywood" (Chuyện ngày xưa ở Hollywood). Ba ngôi sao là diễn viên chính của tác phẩm điện ảnh này.