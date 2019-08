'Bom sex' Margot Robbie che chắn vòng một vì váy xẻ

Margot Robbie từng gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim như "The Wolf of Wall Street", "The Legend of Tarzan", "Suicide Squad"... Năm ngoái, cô được đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn vận động viên trượt băng tham vọng trong "I, Tonya".