'Bom sex' gốc Việt diễn lố trong phim chiếu rạp

Bộ phim Nụ hôn đầu (Fall In Love At First Kiss) được quảng bá chủ yếu bằng "lai lịch" là phiên bản điện ảnh của phim Thơ ngây (Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng đóng chính) ăn khách của Đài Loan 14 năm trước. Song khi trình chiếu tại Việt Nam, phim gây bất ngờ với sự xuất hiện của "bom sex" gốc Việt Chung Lệ Đề.

Nụ hôn đầu trailer 2 Chung Lệ Đề xuất hiện ở phút 1:35 của trailer phim

Ở tuổi 49, nữ diễn viên "lên chức" phụ huynh của nam chính Giang Trực Thụ (Vương Đại Lục đóng). Cô xuất hiện trong phim với nhan sắc trẻ trung, khắc họa hình ảnh người mẹ tính cách "xì tin", ăn mặc điệu đà và rất tâm lý với con cái.

Chung Lệ Đề có tạo hình nhí nhảnh trong phim.

Theo nguyên mẫu trong truyện tranh Nhật Bản cũng như phim Thơ ngây lúc trước, tuyến vai này cần sự khoa trương về tạo hình và diễn xuất. Tuy nhiên, Chung Lệ Đề thể hiện sự cường điệu có phần thái quá. Cô đẩy tông giọng lên quá cao, gây ồn ào. Trong khi, biểu cảm gương mặt của cô hơi cứng nhắc, thiếu tự nhiên.

Ngôi sao mang hai dòng máu Việt - Hoa vào vai vợ chồng với nam thần Singapore Lý Minh Thuận. Họ không có nhiều đất diễn, song là mảnh ghép quan trọng của phim.

Chung Lệ Đề đóng cặp Lý Minh Thuận.

Nụ hôn đầu là bản phim thứ bảy chuyển thể từ bộ truyện tranh Nụ hôn định tình của Nhật Bản. Câu chuyện phim kể về hành trình "cưa đổ" thiên tài đẹp trai Giang Trực Thụ của cô nữ sinh hậu đậu, học dốt Viên Tương Cầm. Trước phiên bản này, khán giả Việt Nam từng biết đến bản phim truyền hình của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và nổi tiếng nhất là series Thơ ngây của Đài Loan. Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ lễ tình nhân 14/2.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970 tại Canada, có mẹ là người Việt Nam, cha người Trung Quốc. Gia nhập làng giải trí từ cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều năm 1993, cô nổi tiếng trên màn bạc Hong Kong nhờ nhan sắc quyến rũ, thân hình bốc lửa, được mệnh danh là "bom sex" trong nhiều phim cấp 3 thập niên 1990.

Chung Lệ Đề tình tứ bên chồng kém tuổi trong bộ ảnh cưới năm 2016.

Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ lúc trước, Chung Lệ Đề hiện chung sống bên người chồng thứ ba là diễn viên Trương Luân Thạc. Gần chạm ngưỡng 50, cô vẫn đang tích cực để có con với ông xã kém 12 tuổi, nhờ sự can thiệp của y học. Đó là lý do khiến Lệ Đề "phát tướng" thời gian gần đây.

Chung Lệ Đề "phát tướng" khi xuất hiện tại một ga tàu tháng 8 năm ngoái.

Phong Kiều

Ảnh: Baidu