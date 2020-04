'Bom sex' Diệp Ngọc Khanh sống giàu sang ở Mỹ 0 Cựu diễn viên Hong Kong Diệp Ngọc Khanh đang ở New York, Mỹ. Bất chấp đại dịch nCoV, cả gia đình yên ổn trong biệt thự rộng 900m2 ở Long Island.

Đã có sự chuẩn bị trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại tiểu bang New York, nên hiện tại, cả gia đình an toàn. Diệp Ngọc Khanh và chồng cùng ba con ở tại một biệt thự cao cấp tại Long Island, New York. Suốt ba tuần nay, họ không ra khỏi nhà. Ngày ngày họ tắm nắng, thư giãn ở bể bơi, vào bếp.

Hình ảnh nhà của Diệp Ngọc Khanh cũng được hé lộ. Biệt thự có diện tích hơn 900m2, có bể bơi ngoài trời và trong nhà, có sân golf, bar rượu ngoài trời... Theo Ixiumei, giá trị tài sản của vợ chồng Diệp Ngọc Khanh từng có lúc lên đến khoảng 32,6 tỷ NDT (hơn 4 tỷ USD), tuy nhiên sau đó sụt xuống do kinh doanh cổ phiếu thất bại. Hiện tại, tài sản của họ ước tính hơn 1 tỷ USD, bao gồm chuỗi siêu thị, bất động sản, cổ phiếu...

Nhà Diệp Ngọc Khanh sống sung túc giữa đại dịch.

Diệp Ngọc Khanh cùng chồng điều hành một chuỗi siêu thị ở New York, Mỹ. Đây là tập đoàn siêu thị Hong Kong lớn nhất New York. Trong giai đoạn dịch bệnh, siêu thị vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Cô cho biết tình hình bệnh nghiêm trọng nhất ở khu vực Queens, các hàng quán đều đóng cửa. Dù vậy, siêu thị của cô tại khu phố Tàu vẫn mở cửa, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chỉ 10 người vào một lúc, tạo khoảng cách nhất định...

Một góc biệt thự của Diệp Ngọc Khanh.

Diệp Ngọc Khanh sinh ra và lớn lên ở Hong Kong, cô bắt đầu sự nghiệp phim "người lớn" sau khi giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu châu Á đài ATV tổ chức. Năm 1991, Diệp Ngọc Khanh gây bất ngờ khi xuất hiện trong bộ phim đầu tiên Tình bất tự cấm, để rồi sau đó góp mặt liên tiếp trong loạt tác phẩm Thiên thai đích nguyệt quang, Rose, Rose, I love you. Nhờ diễn xuất tốt cộng với ngoại hình bốc lửa, Diệp Ngọc Khanh nhanh chóng trở thành "biểu tượng tình dục" ở Hong Kong những năm 90.

Nhan sắc bốc lửa của Diệp Ngọc Khanh một thời.

Năm 1993, cô giành giải nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Hong Kong Awards (giải Kim Tượng) cho phim Thiên thai đích nguyệt quang. Đây cũng là năm ghi dấu thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất của người đẹp Hong Kong khi hoàn thành 10 bộ phim điện ảnh. Năm 1994, Diệp Ngọc Khanh lại một lần nữa khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng với tài diễn xuất trong Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng. Trong hành trình trở thành một ngôi sao phim "nóng" của Diệp Ngọc Khanh, không thể bỏ qua bộ phim người lớn Ký ức dục vọng cô đóng cùng Nhậm Đạt Hoa, tiếp đó là bộ phim nghệ thuật Dưới ánh hoàng hôn đóng cùng Lương Gia Huy.

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, năm 1996, người đẹp bất ngờ kết hôn cùng đại gia người Mỹ gốc Hoa Hồ Triệu Minh và sang Mỹ định cư. Hiện tại, "nữ hoàng phim người lớn" đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và các con. Cô là một trong số ít các mỹ nhân của ATV có cuộc sống viên mãn.

Nguyễn Hương (Theo ON)