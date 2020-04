Bồ nhí Đới Chí Vỹ cặp một lúc hai người 0 Trong lúc cặp kè tài tử gạo cội Hong Kong Đới Chí Vỹ, người đẹp Candy tiếp tục hẹn hò doanh nhân trẻ Terry.

Gần đây nhất, paparazzi chụp được cảnh nữ nhân viên công ty bảo hiểm Candy ôm ấp doanh nhân Terry trên phố lúc đêm muộn. Trên trang cá nhân của Terry, nhiều hình ảnh hai người đi du lịch, vui chơi với nhau cũng được đăng công khai. Theo tờ ON, Terry yêu say đắm Candy. Hồi tháng 8/2019, dịp sinh nhật cô gái, Terry viết trên mạng xã hội những lời rất ngọt ngào: "Chúng ta đã ở bên nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc cười trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Anh sẽ luôn ở bên em, hỗ trợ em. Chúc mừng sinh nhật. Anh yêu em".

Candy yêu Terry (ảnh nhỏ), nhưng vẫn cặp kè Đới Chí Vỹ (ảnh lớn).

Một người dùng mạng vạch trần Candy có lối sống hoang tàng từ thời đi học: "Cô ta sinh ra trong gia đình không có bố, mới lớn đã tập hút thuốc, chửi thề, quan hệ bừa bãi rồi có con, phải làm mẹ đơn thân. Sau khi trao con cho người tình nuôi, giờ cô ấy lại tung hoành".

Khi scandal Candy hẹn hò Đới Chí Vỹ nổ ra, Terry và Candy khóa tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Nhiều người thương cảm Terry, một người đàn ông tử tế, yêu chân thành lại bị cô gái lừa dối. Khán giả cũng bày tỏ xót xa vợ Đới Chí Vỹ, một phụ nữ thuần chất, đồng hành bên chồng nhiều năm nay, cuối cùng bị phản bội.

Đới Chí Vỹ và người vợ bao năm chung sống.

Một nguồn tin cho hay Đới Chí Vỹ và Candy hẹn hò đã vài tháng nay. Nam diễn viên mê mệt Candy vì cô trẻ trung, năng động và xinh đẹp. Cô gái mới 35, kém tài tử 25 tuổi. Khi hẹn hò, cựu diễn viên TVB thường cố gắng ăn mặc trẻ trung, hiện đại để rút bớt khoảng cách tuổi tác.

Công ty bảo hiểm, nơi Candy và Đới Chí Vỹ làm việc, khi phát giác sự việc đã cảnh cáo hai nhân viên về việc yêu không minh bạch, yêu cầu họ ngừng quan hệ sai luật pháp. Có nguồn tin công ty dự kiến điều chuyển công tác cho Candy. Cô gái và tài tử họ Đới hiện đều không đến công sở mà ở nhà.

Nhan sắc Candy.

Đới Chí Vỹ nổi tiếng với vai phản diện trong các tác phẩm của TVB như Police Cadet '84, At The Threshold of an Era, When Heaven Burns.... Anh rời đài năm 2011 và sau đó hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Lâu nay, anh thường được khen ngợi là một người chồng tốt, yêu thương vợ, một người cha mẫu mực. Tan giờ làm, anh vẫn thường đưa vợ đi siêu thị mua sắm, cùng thưởng thức bữa tối. Trước tin chồng ngoại tình, người vợ im lặng. Trong khi đó, Đới Chí Vỹ chia sẻ qua điện thoại rằng anh cần có thời gian ổn định tâm lý trước khi trả lời báo chí.

