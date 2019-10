Bố mẹ Sulli giành giật tài sản 0 Hàn QuốcMột nguồn tin cho hay gia đình Sulli xảy ra tranh chấp xung quanh tài sản nữ diễn viên để lại mà không có di chúc.

Trang Sina trích dẫn một số nguồn tin trên mạng xã hội cho hay cha mẹ Sulli hiện tranh chấp tài sản của con gái quá cố. Khối tài sản Sulli để lại, ước tính vài triệu USD, hiện chưa có người thừa kế chính thức. Theo luật pháp Hàn Quốc, bố mẹ và ba anh, em trai của Sulli đều là những người có quyền hợp pháp được chia thừa kế. Vì thế, cả gia đình đang đứng trước mâu thuẫn.

Sulli ra đi mãi mãi ở tuổi 25.

Bố mẹ Sulli ly dị từ nhiều năm sau khi có chung ba con (Sulli là gái út), sau đó mẹ Sulli lấy chồng khác, có thêm một con trai. Theo một nguồn tin, mẹ Sulli từng trách móc con gái vì "không giỏi kiếm tiền" như nhiều nghệ sĩ nữ trẻ tuổi hạng A khác. Hiện những tin đồn chưa được xác thực, nhưng gây xôn xao trong khán giả. Nhiều người xót thương Sulli vì đã không có một gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Tối 21/10, nghệ sĩ Hong Seok Cheon khi tham gia chương trình Rumor Has It của Channel A đã chia sẻ câu chuyện đằng sau cuộc sống của Sulli. Anh nói nữ diễn viên quá cố có một tài khoản Instagram riêng tư, trong đó cô thường đăng những bài viết, bày tỏ rằng cô đã có những tháng ngày rất khó khăn (về mặt tinh thần) trong cuộc sống. Bạn bè sau khi đọc những bài viết này của Sulli đều lo lắng cho cô. Gần đây, Sulli giảm cường độ viết bài trên Instagram, những bài viết cũng trở nên tích cực hơn, khiến mọi người an tâm, nhưng không ngờ, cô lại quyết định từ giã cõi đời đột ngột.

Hong Seok Cheon trong một tấm ảnh chụp cùng Sulli.

Sulli khởi nghiệp với vai công chúa Sun Hwa trong phim The Ballad of Seodong. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc f(x) và nhanh chóng được yêu thích bởi hình ảnh xinh đẹp, trong sáng. Từ 2014, Sulli dần rút lui khỏi làng nhạc, và tới 2015 thì chính thức rời nhóm f(x) để tập trung vào diễn xuất. Lý do nữ ca sĩ rời làng nhạc được quản lý giải thích là "chịu quá nhiều áp lực". Sau đó, Sulli bắt đầu đóng phim, cô tham gia một số phim như Ông hoàng thời trang, Real, Hải tặc, Gửi người đẹp xinh... Hôm 14/10, cô treo cổ tự tử tại nhà riêng. Tang lễ của cô diễn ra hôm 17/10, thi thể được đưa về an táng tại nghĩa trang ở thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyungsang.

Nguyễn Hương (Theo Sina)