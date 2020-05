Bố mẹ Huyền My được 'làm mối' cho nhau 0 Được làm mối cho nhau nhưng từ lần gặp đầu tiên, bố Huyền My đã trúng 'tiếng sét ái tình' với mẹ cô và quyết định từ bỏ cơ hội định cư tại Đức để ở lại Việt Nam.

Huyền My kể, bố mẹ cô cách đây hơn hai mươi năm đều là nam thanh, nữ tú được nhiều người theo đuổi. Mẹ cô từng là hot girl của trường Trần Phú (Hà Nội) còn bố cô đi tu nghiệp tại Đức. Trong một lần về nước nghỉ phép, bố cô được một người quen làm mối cho mẹ cô. Người này dặn dò bố Huyền My phải đến cửa hàng của "nhà gái" ngó xem mẹ Huyền My thế nào, nếu ưng thì cô mới chính thức giới thiệu. Sau lần đầu tiên đến nhà mẹ Huyền My, bố cô trở về và giãy nảy lên với cả nhà rằng "không hiểu sao lại giới thiệu người như thế". Ai cũng thấy lạ, không hiểu tại sao ông lại nói thế vì mẹ Huyền My vốn nổi tiếng xinh đẹp. Qua mô tả, mọi người mới hiểu rằng bố Huyền My nhầm mẹ cô với một cô nhân viên.

Huyền My bên bố mẹ và em trai.

Được gia đình động viên, bố Huyền My tiếp tục đến nhà mẹ cô để ngó nghiêng. Vừa nhìn thấy mẹ Huyền My, ông đã trúng "tiếng sét ái tình". Sau những lần hò hẹn, tình cảm của cả hai tiến triển nhanh chóng. Vì quá lưu luyến người yêu, bố Huyền My tìm mọi cách để gia hạn phép ở lại Việt Nam. Khi không thể gia hạn được nữa, ông quay lại Đức để làm đơn xin hồi hương. Sáu tháng sau, ngay khi hoàn thành các thủ tục, ông lập tức trở về đoàn tụ với bạn gái. Họ kết hôn vào đầu năm 1995 sau hơn một năm yêu nhau. "Mọi người đều bảo, ai thời ấy cũng muốn đi Đức và ở lại Đức nhưng bố tôi lại bất chấp tất cả để nghe theo tiếng gọi con tim", á hậu vừa cười vừa kể với Ngoisao.net.

Huyền My thấy chuyện tình cảm của bố mẹ mình rất dễ thương. Mỗi lúc nghe người lớn kể lại, cô đều bật cười. Người đẹp chẳng ngờ phụ huynh của mình giờ rất nghiêm khắc nhưng lại có tuổi trẻ rực rỡ như vậy. Cô cho rằng đó là duyên trời định vì cả hai đều có rất nhiều người theo đuổi nhưng rồi lại đến với nhau.

Hơn 20 năm làm vợ chồng và đã có hai người con trưởng thành nhưng bố mẹ Huyền My vẫn rất tình cảm và "xì tin". Cả hai luôn chăm sóc nhau từng ly từng tý. Những dịp lễ Tết, bố Huyền My chẳng bao giờ quên mua quà tặng vợ. Huyền My tiết lộ món quà ưa thích nhất của bố dành cho mẹ và hai chị em cô bây giờ là thẻ điện thoại. Tuỳ dịp kỷ niệm bố cô sẽ nạp thẻ online cho mọi người với các mệnh giá khác nhau. Á hậu lúc nào cũng mong ước gặp được người đàn ông vì gia đình như bố mình.

Á hậu Huyền My.

Bố Huyền My tên Nguyễn Đức còn mẹ cô tên Lan Phương. Cả hai làm đám cưới đầu năm 1995 và lần lượt có hai người con - một gái và một trai. Bố cô có thời gian dài làm việc ở Viện Trao đổi Hàn Lâm Đức tại Hà Nội, còn mẹ chủ yếu kinh doanh. Từ ngày đăng quang Á hậu Việt Nam 2014, Huyền My luôn được bố mẹ đồng hành. Bố lái xe còn mẹ đóng vai trò như quản lý của con gái. Em trai Huyền My năm nay 17 tuổi, càng lớn càng đẹp trai nhờ thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ.