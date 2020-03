Bố mẹ Goo Hara giành giật 10 triệu USD thừa kế 0 Khối tài sản khổng lồ của Goo Hara hiện trở thành mục tiêu xâu xé của hai phe: bố đẻ và anh trai Goo Hara, bên kia là mẹ của cô.

Bố đẻ Goo Hara và anh trai cô hôm 3/3 nộp đơn kiện lên tòa án gia đình thành phố Gwangju để yêu cầu mức thừa kế tài sản cao hơn 50%. Trong khi đó, mẹ đẻ Goo Hara ủy thác qua người đại diện về luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Theo một số nguồn tin, bố Goo Hara hiện đã chuyển nhượng quyền hưởng tài sản thừa kế cho con trai mình.

Diễn viên quá cố Goo Hara.

Theo pháp luật Hàn Quốc, khi Goo Hara chết, cha mẹ cô mỗi người hưởng 50% tài sản. Tuy nhiên, anh trai và cha của Goo Hara cho rằng mẹ đẻ của nữ diễn viên không xứng đáng nhận số tiền này, vì đã bỏ nhà đi khi hai anh em chưa đầy 10 tuổi. Vì không có trách nhiệm chăm lo, nuôi nấng con, nên người mẹ được cho là không có đủ điều kiện nhận thừa kế.

Bố Hara viết trên mạng xã hội: "Có mặt mũi nào mà bà đòi tài sản từ con bé? Chúng tôi đã phải vất vả biết bao để nuôi hai đứa trẻ. Chúng đã trải qua những ngày lớn lên không có bóng dáng mẹ. Bà bỏ đi khi Goo Hara chưa đầy 9 tuổi".

Anh trai Goo Hara thì cho biết, bố anh phải đi làm ăn xa để lấy tiền nuôi hai con. Việc nuôi dưỡng anh và em gái do bà nội đảm nhận. Người anh nói thêm, bố phải vất vả kiếm tiền để đầu tư tiền bạc cho con gái học hành, phát triển sự nghiệp. Bản thân anh là người ở bên, giúp đỡ, bảo vệ Goo Hara trong thời gian cô vào showbiz.

Goo Hara và anh trai khi còn nhỏ.

Anh trai Goo Hara từng chia sẻ trên mạng xã hội về những giai đoạn em gái gặp khó khăn, tâm lý tụt dốc. Gần đây, khi vợ mang bầu con gái, anh nhắc đến Goo Hara với sự xúc động, nỗi nhớ, đồng thời bày tỏ mơ ước "Em có thể tái sinh làm con gái anh, anh sẽ nuôi dưỡng em bằng trọn vẹn tình yêu thương mà chúng ta không thể có từ cha mẹ".

Goo Hara sinh ngày 13/1/1991. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara, thành lập bởi DSP Entertainment. Goo Hara còn dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You... Cô mất ngày 24/11/2019 tại nhà riêng. Thi thể được phát hiện bởi người giúp việc lâu năm.

Nguyễn Hương (Theo News)