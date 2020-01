Bố Dwayne Johnson qua đời 0 Võ sĩ chuyên nghiệp Rocky Johnson - người cha ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời nam diễn viên Dwayne Johnson - mất ngày 15/1 ở tuổi 75.

Công ty World Wrestling Entertainment (WWE) thông báo tin buồn trên trang web: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin Rocky Johnson (nghệ danh Soul Man), người được vinh danh trên Đại sảnh danh vọng WWE, cựu vô địch thế giới và cha của Dwayne Johnson, đã qua đời ở tuổi 75".

Dwayne Johnson (trái) và bố.

Đại diện của Dwayne Johnson hiện chưa chia sẻ trước tin buồn này. Nam diễn viên Fast and Furious vốn là một người rất yêu thương, kính trọng và thần tượng bố. Anh từng nói bố chính là người giúp anh "trở thành tôi của ngày hôm nay".

Ông Rocky Johnson sinh năm 1944 ở Nova Scotia, Canada. Ông bắt đầu sự nghiệp đấu sĩ từ giữa thập niên 1960. Rocky được người hâm mộ gọi bằng nghệ danh Soul Man và là một trong hai võ sĩ của đội Soul Patrol, cùng với Tony Atlas. Hai người đã cùng nhau thi đấu và trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên vô địch trong lịch sử WWE. Năm 2008, Rocky được vinh danh trên Đại sảnh danh vọng WWE.

Ông Rocky Johnson thời trẻ.

Rocky Johnson kết hôn với bà Ata Maivia năm 1970 và sinh con trai Dwayne năm 1972 trước khi ly hôn năm 2003. Dwayne nối nghiệp cha, trở thành võ sĩ đấu vật từ năm 1996 đến 2004. Sau khi bén duyên với sự nghiệp diễn xuất, The Rock giải nghệ, tập trung vào đóng phim và trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hollywood. Anh từng khắc họa chân dung của cha trong một tập phim That ‘70s Show mang tên That Wrestling Show.

Hoài Vũ