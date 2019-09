Bồ đồng giới vẫn ủng hộ Miley Cyrus sau chia tay 0 Kaitlynn Carter viết lời bình luận trên Instagram tán dương màn trình diễn của ca sĩ Miley Cyrus tại lễ hội âm nhạc iHeartRadio'.

Hôm 22/9, Miley Cyrus chia sẻ bức ảnh biểu diễn tại iHeartRadio ở Las Vegas tối trước đó. Cô mặc bộ đồ da sexy, uốn người trên sân khấu với điệu lè lưỡi đặc trưng đầy phấn khích sau màn thể hiện bốc lửa. Nữ ca sĩ chú thích: "Vegas, iHeartRadio 2019".

Người tình đồng giới cũ của Miley, nữ blogger Kaitlynn Carter, liền bình luận: "Tới bến đi!!!". Kaitlynn vẫn follow Miley và hết mình ủng hộ giọng ca Wrecking Ball.

Kaitlyn comment ủng hộ Miley Cyrus sau khi chia tay.

Một ngày trước đó, báo chí Hollywood đưa tin Miley và Kaitlynn đã chia tay sau gần hai tháng hẹn hò. Nguồn tin khẳng định trên tờ People, hai cô gái vẫn là bạn bè dù không còn giữ mối quan hệ tình cảm.

Cuối tuần qua, Miley Cyrus tới lễ hội âm nhạc iHeartRadio cùng mẹ và chị gái trong khi Kaitlynn Carter ở Los Angeles. Gạt bỏ những nỗi niềm riêng, Miley vẫn trình diễn bốc lửa hàng loạt ca khúc hit của cô như Slide Away, Don’t Call Me Angel, We Can't Stop, Wrecking Ball... Trong vòng 30 phút, nữ ca sĩ cũng cover các bản rock đình đám.

Miley Cyrus biểu diễn ở iHeartRadio Miley Cyrus cuồng nhiệt trên sân khấu iHeartRadio

Theo People, nguyên nhân Miley chia tay Kaitlynn là vì cô "chưa muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc và giờ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp". Hai người đẹp đã trải qua những ngày vui vẻ bên nhau, cùng ủng hộ nhau vượt qua nỗi buồn hôn nhân tan vỡ nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó.

Lần cuối cùng Kaitlynn và Miley được trông thấy bên nhau là vào ngày 14/9.

Năm 2015, trong thời gian trục trặc với Liam Hemsworth, Miley cũng từng hẹn hò đồng giới thiên thần nội y Stella Maxwell. Mối tình đó chỉ kéo dài vài ngày.

Hoài Vũ (Theo People)