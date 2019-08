Bồ đồng giới đến ủng hộ Miley Cyrus biểu diễn tại VMAs 0 Tối 26/8, ca sĩ Miley Cyrus xuất hiện tại VMAs, được cô bạn gái Kaitlynn Carter ở bên động viên, cổ vũ.

Né tránh thảm đỏ, Miley Cyrus vào ngay hội trường của lễ trao giải MTV Video Music Awards diễn ra ở Newark, New Jersey. Nữ ca sĩ 26 tuổi đã nhận lời biểu diễn ca khúc mới Slide Away ngay trước thềm sự kiện và cô khiến các fan không khỏi bất ngờ khi lên sân khấu chỉ 2 tuần sau ngày thông báo chia tay Liam Hemsworth.

Miley đến lễ trao giải MTV Video Music Awards cùng người tình đồng giới Kaitlynn Carter (tóc vàng).

Xuất hiện với tâm trạng thoải mái, Miley được người tình đồng giới Kaitlynn Carter luôn ở bên ủng hộ. Nữ blogger ôm vai, vuốt tóc Miley để cổ vũ tinh thần trước khi lên sân khấu biểu diễn. Một ngày trước đó, Kaitlynn cũng đi cùng Miley tới buổi tổng duyệt.

Bồ đồng giới đến ủng hộ Miley Cyrus biểu diễn tại VMAs Kaitlynn Carter đi cạnh Miley Cyrus trước lúc biểu diễn

Miley đã có màn trình diễn đầy cảm xúc, như trút mọi tâm sự khi hát Slide Away - ca khúc cô viết về cuộc hôn nhân đổ vỡ với Liam. Theo People, nữ ca sĩ đã thay đổi một vài từ trong bài hát. Cô hát "You're right, I'm grown now" (Anh nói đúng, giờ em đã trưởng thành) thay vì lời gốc "You're right, we're grown now".

Miley Cyrus biểu diễn "Slide Away" tại VMAs Miley Cyrus biểu diễn "Slide Away" tại VMAs

Kết thúc bài hát, Miley Cyrus nhận được những tràng vỗ tay không ngừng của bạn bè đồng nghiệp, trong đó có gia đình cô. Bố mẹ Miley cũng tới tham dự sự kiện này khi bố cô, nghệ sĩ nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus, nhận đề cử Ca khúc của năm với bản hit Old Town Road.

Miley Cyrus dường như gầy hơn trước khi xuất hiện trên sân khấu tối 26/8.

Miley Cyrus thông báo ly thân với Liam Hemsworth vào ngày 10/8 sau khi cô lộ ảnh ôm hôn nữ blogger Kaitlynn Carter bên bể bơi ở Italy. 3 ngày sau, Liam cũng xác nhận anh và Miley đã chia rẽ một thời gian. Ngày 21/8, Liam đệ đơn ly hôn lên tòa án Los Angeles với lý do là "những khác biệt không thể hòa giải".

Hoài Vũ (Theo Us Weekly)