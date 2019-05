Bồ cũ và bồ mới của Leonardo DiCaprio suýt đụng mặt nhau ở Cannes

Người mẫu Toni Garrn (bên trái) và diễn viên Camila Morrone cùng là khách mời đến dự lễ ra mắt tác phẩm điện ảnh Pháp "The Best Years of A Life" tại LHP Cannes hôm 18/5. Toni Garrn từng hẹn hò tài tử Leonardo DiCaprio từ năm 2013 đến 2014 và có thời gian ngắn tái hợp vào giữa năm 2017. Trong khi đó Camila Morrone là bạn gái của Leo từ cuối năm 2017 đến nay.