'Black Widow' hoãn chiếu toàn cầu 0 Vì Covid-19, bom tấn Marvel 'Black Widow' không thể giữ lịch phát hành toàn thế giới vào ngày 1/5.

Nhà phát hành Disney công bố thông tin này hôm 17/3 (theo giờ Hollywood). Ngày công chiếu mới của bộ phim tạm thời chưa được xác nhận. Trang tin Metro của Anh cho hay, nhiều rạp chiếu tại Mỹ và Anh sẽ đóng cửa trong thời gian tới, nhằm hạn chế các tụ điểm tập trung đông người trong dịch. Còn "nhà Chuột" sẽ đợi các hệ thống rạp mở cửa trở lại. Bởi theo CNBC ước tính, Black Widow có thể thu về trong khoảng 750 triệu - 1 tỷ USD.

Vai diễn Black Widow gắn với sự nghiệp của Scarlett Johansson.

Black Widow là phần phim riêng đầu tiên xoay quanh nữ siêu anh hùng cùng tên (Scarlett Johansson đóng) trong "vũ trụ điện ảnh Marvel". Tập phim ra mắt sau khi tuyến vai này hy sinh ở Avengers 4. Việc hoãn chiếu Black Widow có thể gây nên "hiệu ứng Domino" cho lịch ra mắt của một loạt phim khác cùng trong "vũ trụ Marvel", ví dụ The Eternals dự kiến chiếu ngày 6/11/2020, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dự kiến chiếu ngày 12/2/2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness dự kiến chiếu ngày 7/5/2021, Thor: Love and Thunder dự kiến chiếu ngày 5/11/2021...

Cùng ngày 17/3, hai phim The Personal History of David Copperfield và Woman In The Window cũng tuyên bố hoãn chiếu vào các ngày 8/5 và 15/5. Trước đó, một số phim Hollywood khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Fast & Furious 9 lùi chiếu một năm. Điệp viên 007: Không phải lúc chết lùi chiếu bảy tháng. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dừng quay ở Australia, Điệp vụ bất khả thi 7 sơ tán đoàn phim khỏi Italy... Ngoài ra, vợ chồng tài tử Tom Hanks - danh ca Rita Wilson, "Bond girl" Olga Kurylenko xét nghiệm dương tính với nCov.

Phong Kiều (Theo Metro, CNBC)