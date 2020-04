Bình Minh - Anh Thơ vượt qua sóng gió giữ bền hôn nhân 0 Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ kết hôn năm 2008, trải qua hai lần sóng gió nhưng vượt qua tất cả, gắn bó hạnh phúc đến nay cùng hai con gái.

Bình Minh sinh năm 1981, được biết đến với vai trò người mẫu, MC, diễn viên. Năm 2004, Bình Mình vào TP HCM lập nghiệp, đầu quân cho công ty của Trương Ngọc Ánh. Nam diễn viên gặp doanh nhân Anh Thơ lần đầu khi quay phim Công ty thời trang tại Đà Lạt - Ninh Chữ. Lúc ấy Anh Thơ được nghỉ phép, theo bạn thân - diễn viên Trương Ngọc Ánh đi quay phim kết hợp du lịch. Chính Trương Ngọc Ánh đã mai mối Bình Minh và Anh Thơ. Biết nhau gần hai năm, nam người mẫu mới ngỏ lời chinh phục cô.

Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ trong ngày cưới năm 2008.

Năm 2008, cặp đôi tiến tới hôn nhân. Lúc này, Bình Minh mang tiếng dựa dẫm "vợ đại gia". Trước suy đoán của dư luận, anh phủ nhận được vợ hỗ trợ kinh tế. "Nghệ sĩ tránh sao được những điều tiếng đó, giờ nghe riết chán rồi. Tôi có sống nhờ vợ hay không, mọi người hãy xem công việc, thái độ sống của tôi. Tôi chẳng phải giải thích thêm vì đó là việc riêng của gia đình tôi, không muốn ai xen vào", anh bày tỏ. Dù vậy, Anh Thơ luôn động viên, góp ý và là người góp phần làm nên thành công trong sự nghiệp của Bình Minh.

Một năm sau kết hôn, vợ chồng Bình Minh đón con gái đầu lòng An Nhiên. Đến năm 2012, con gái thứ hai An Như chào đời. An Nhiên sở hữu nét đẹp từ mẹ, trong khi An Như là bản sao của bố. Dù gia thế "khủng", các bé có cuộc sống bình thường, giản dị. Anh Thơ dạy con cách tự lập từ sớm để dễ hoà nhập, thích nghi với nhiều môi trường. Ngược lại, Bình Minh chiều chuộng hai công chúa, các bé rất quấn bố.

Gia đình Bình Minh - Anh Thơ và hai con gái.

Suốt 12 năm chung sống, cuộc sống hôn nhân của Bình Minh - Anh Thơ không tránh khỏi những sóng gió. Bình Minh gặp ồn ào tình cảm với Thanh Thảo (năm 2011) và Trương Quỳnh Anh (năm 2017) Trước hai scandal của chồng, Anh Thơ luôn bình tĩnh đối mặt, thể hiện sự mạnh mẽ và lý trí. Với chị, im lặng, bình tĩnh và bao dung là chìa khoá duy trì hôn nhân hạnh phúc. Nữ doanh nhân cũng quan niệm scandal, thị phi trong showbiz vốn dĩ bình thường. Song vợ chồng cô luôn yêu thương, sống hạnh phúc trước những ồn ào trên truyền thông.

Để chứng minh điều mình nói, vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ vẫn tiếp tục công việc thường ngày, đi du lịch cùng nhau, đập tan nhiều tin đồn vô cớ. Anh Thơ trải lòng: "Còn là vợ chồng ngày nào sẽ trọn đạo với nhau ngày ấy. Ai đã trải qua hôn nhân mới hiểu hôn nhân không phải lúc nào cũng khoác lên người chiếc áo màu hồng, có lúc xám xịt, nhưng cùng nhau cố gắng, không chỉ vì hai nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình của những ngày mới yêu nữa, mà còn lôi kéo thêm hai nhân vật hơn cả chính mới xuất hiện ở những tập sau".

Cặp đôi kỷ niệm 12 năm ngày cưới hôm 15/4.

Tháng 4/2018, Bình Minh và Anh Thơ kỷ niệm 10 năm hôn nhân. Họ "trốn" hai con gái, cùng sang Maldives để hâm nóng tình yêu. Tâm sự về ông xã sau nhiều năm bên nhau, Anh Thơ thổ lộ: "Anh ấy không phải là người thích nói những lời mật ngọt mà chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động thôi. Anh ấy dường như không thay đổi so với thuở còn hẹn hò. Trong mắt tôi, anh vẫn rất ân cần, có trách nhiệm và là ông bố thương con hết mực". Ngoài Maldives, cặp đôi còn đi nhiều nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Canada... vào những dịp đặc biệt để tình cảm thêm gắn bó.

Phạm Anh