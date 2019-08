Biệt thự triệu đô của Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập 0 Hôm 14/7, kẻ trộm phá két sắt trong biệt thự của nữ ca sĩ ở huyện Bình Chánh (TP HCM), lấy đi nhiều tiền, vàng, kim cương... tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Nhật Kim Anh khoe nội thất trong biệt thự triệu đô

Biệt thự thanh tịnh rộng 220m2 của Nhật Kim Anh

Ngày 14/7, biệt thự của Nhật Kim Anh ở huyện Bình Chánh bị trộm đột nhập. Chia sẻ với Ngoisao.net, nữ ca sĩ cho biết, khi đi diễn về, cô phát hiện két sắt của gia đình bị phá. Toàn bộ tài sản quý giá bao gồm ngoại tệ, vàng, trang sức kim cương... bên trong bị lấy sạch. Ngoài ra, trộm còn lấy thêm nhẫn kim cương của cô để ở bên ngoài. Tổng tài sản mà Nhật Kim Anh bị mất cắp giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Cơ quan công an làm việc tại nhà Nhật Kim Anh sau khi trộm đột nhập.

Từ hôm qua đến nay, Nhật Kim Anh gác lại toàn bộ lịch trình để làm việc với công an. Cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra tung tích của tên trộm cũng như tài sản của nữ ca sĩ. Hiện tại, cô chỉ biết hy vọng và chờ tin vui từ phía công an. "Tôi phải hủy nhiều show diễn để giải quyết sự cố. Tuy nhiên, khi tôi đưa ra lý do là nhà bị trộm cắp mất tài sản thì nhiều bầu show không tin. Chính vì vậy, tôi mới công khai chuyện này chứ không hề muốn lên tiếng làm gì", Nhật Kim Anh nói.

Nội thất sang trọng trong biệt thự triệu đô của Nhật Kim Anh.

Biệt thự của Nhật Kim Anh rộng 220 m2 ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Ngôi nhà được ước tính trị giá hàng triệu USD với nội thất sang trọng, hiện đại.

Hồi tháng 6, Nhật Kim Anh gây bất ngờ khi công bố thông tin đã ly hôn ông xã Bửu Lộc. Con trai cô ở với bố tại Cần Thơ. Dù mệt mỏi vì những lời bàn tán, bình phẩm về gia đình mình, Nhật Kim Anh vẫn cố gắng sinh hoạt, làm việc bình thường. Cô trở lại màn ảnh bằng vai diễn mới trong phim Vua bánh mì và tích cực đi hát.

Nhật Kim Anh tại buổi công bố dự án phim truyền hình 'Vua bánh mì' hồi tháng 6/2019.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985. Cô hoạt động song song ở cả hai lĩnh vực ca nhạc và phim ảnh, ngoài ra còn kinh doanh mỹ phẩm. Người đẹp được yêu thích qua nhiều phim như Long Thành cầm giả ca, Cuộc chiến hoa hồng, Tìm chồng cho vợ tôi, Vòng xoáy bạc... Năm 2014 Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc, người Cần Thơ. Hai vợ chồng có một cậu con trai tên Bửu Long. Sau khi cưới, Nhật Kim Anh chủ yếu sống và làm việc ở TP HCM còn chồng cô vẫn ở Cần Thơ. Thời gian đầu hôn nhân, Nhật Kim Anh đi về giữa hai nơi để sum họp với ông xã và tranh thủ chạy show ca hát. Từ cuối năm 2017 cô bị đồn đã ly hôn khi không còn nhắc tới chồng trên trang cá nhân.