Biên đạo của Lee Hyo Ri đến VN tìm tài năng 0 Lee Won Woo, biên đạo của Lee Hyo Ri, làm giám khảo đồng thời huấn luyện cho các thí sinh của cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn 2019 tại Việt Nam.

Có mặt tại buổi họp báo giới thiệu cuộc thi do VOV tổ chức chiều 30/9, Lee Won Wo hy vọng tìm kiếm được nhiều tài năng trẻ. Anh sẽ trực tiếp huấn luyện kỹ năng biểu diễn cho những thí sinh lọt vào vòng chung kết. Biên đạo múa cảm thấy rất hứng khởi khi được mời làm khám khảo của cuộc thi và coi đây là cơ hội tuyệt vời để cảm nhận nguồn năng lượng trẻ trung của thanh niên Việt Nam.

Lee Won Woo từng huấn luyện cho hàng trăm vũ công hàng đầu Hàn Quốc. Anh đảm nhận vai trò dancer và hướng dẫn chính cho các ca sĩ nổi tiếng tại xứ sở kim chi như IU, Lee Hyo Ri. Anh cũng từng hợp tác với nhóm BTS khi tham gia biên đạo trong concert Love yourself tổ chức năm 2018 và chỉ đạo diễn xuất phần nhảy trong MV Idols của nhóm này.

Nhạc sĩ Yang Jung Seung (tóc trắng) và biên đạo múa Lee Won Woo (đeo kính) chụp ảnh kỷ niệm cùng sinh viên Việt Nam tại họp báo chiều 29/9.

Ngoài Le Won Woo, thành phần ban khám khảo còn có nhạc sĩ Yang Jung Seung (Kiroy Y). Anh được mệnh danh là Midas Son của nền âm nhạc Hàn Quốc với 500 ca khúc được đăng ký bản quyền, nhà sản xuất âm nhạc tiêu biểu của nhiều nghệ sĩ như Kim Jong Kook, Kim Bum Soo, MC The Max, Lee Sun Hee... Album cá nhân Stars in the Night (2010) của Yang Jung Seung thu hút hơn 7 triệu lượt tải về và khoảng 12 triệu lượt nghe trên các trang nhạc tại Hàn Quốc.

Cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn 2019 dành cho các thí sinh từ 9 đến 25 tuổi, là người Việt hoặc người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường mối gắn kết ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đêm chung kết diễn ra vào tháng 1/2020, sẽ có nhiều nhóm nhạc nổi tiếng của hai nước tham dự. Tuy nhiên, ban tổ chức hiện vẫn chưa tiết lộ danh tính cụ thể.