Bí quyết dưỡng da khi chơi thể thao của Hoa hậu Thu Hoài

Tập đoàn Novaland đang triển khai Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiết quy mô 1.000 ha với cụm sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, đủ điều kiện đăng ký các giải thi đấu PGA chuyên nghiệp. Sân golf được thiết kế bởi Greg Norman Golf Course Design - đơn vị chuyên thiết kế sân golf nổi tiếng với hơn 100 sân golf khai trương ở 34 quốc gia và 6 châu lục, dự kiến đưa vào vận hành năm 2020.

Novaland cũng đã ký kết hợp tác với hai đơn vị gồm The Professional Golfers’ Association of America (The PGA of America - Hiệp hội Gôn chuyên nghiệp Mỹ) và International Management Group (IMG - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực thể thao, sự kiện, truyền thông và thời trang) để đưa mô hình đào tạo golf theo tiêu chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo golf chuyên sâu cho các vận động viên nổi tiếng thế giới và đưa các giải đấu golf tầm cỡ về Việt Nam.