Ben Affleck và bồ trẻ công khai tình cảm trên Instagram 0 Cô đào Ana de Armas lần đầu khoe ảnh bên tài tử Ben Affleck trong kỳ nghỉ dưỡng mừng sinh nhật Ana hôm 30/4.

Trong loạt ảnh đăng trên Instagram 2,9 triệu người dõi theo, Ana de Armas hạnh phúc thổi nến sinh nhật 32 tuổi và ôm Ben Affleck ngắm mặt trời lặn trên sa mạc. Bữa tiệc ngọt ngào chỉ có hai người với nhau tại một resort vắng vẻ. Ana nhận được "bão like" và hàng nghìn lời chúc của bạn bè, người hâm mộ.

Ana chia sẻ ảnh tình tứ bên Ben Affleck trong kỳ nghỉ mừng sinh nhật 32 tuổi.

Nữ diễn viên người Cuba và tài tử Hollywood hẹn hò từ tháng ba nhưng đây là lần đầu cô đăng ảnh trên mạng xã hội. Hai người đã trải qua nhiều chuyến du lịch lãng mạn bên nhau, từ Cuba đến Costa Rica và kỳ nghỉ mừng tuổi mới này. Trong khi cách ly tại Los Angeles suốt tháng 4, Ana de Armas cũng tới sống ở nhà Ben Affleck và họ thường xuyên được trông thấy quấn quýt ngoài phố.

Cặp đôi đi dạo quanh nhà hôm 1/4.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại trường quay phim Deep Water ở New Orleans vào đầu năm nay. Ana và Ben nảy sinh tình cảm khi đóng một cặp vợ chồng với nhiều cảnh nóng. Ana kém Ben 15 tuổi, từng nổi tiếng với phim Knives Out đóng cùng Daniel Craig, được đề cử Quả cầu vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc. Năm nay, cô tiếp tục tái xuất màn ảnh rộng cùng Daniel Craig trong phần mới nhất của Điệp viên 007 mang tên No Time To Die.

Hoài Vũ